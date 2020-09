GF Vip, Francesco Oppini in lacrime davanti alle telecamere. È difficile dargli torto

Il ‘Grande Fratello Vip 5’ è pieno di colpi di scena. Ci sono stati momenti di fortissima tensione, con Fulvio Abbate negli ultimi giorni protagonista di furibondi litigi. C’è Patrizia De Blanck che fa divertire i coinquilini con le sue storie, ma ci sono anche delle situazioni veramente molto commoventi. Infatti, nelle scorse ore Francesco Oppini è scoppiato letteralmente a piangere. Dopo aver raccontato un fatto drammatico, non ha resistito e dai suoi occhi sono cominciate a scendere le lacrime.

Il figlio di Alba Parietti e Franco Oppini ha parlato della sua vita personale, ricordando alcuni aneddoti del passato non propriamente positivi. Sì, periodi di gioia e di felicità ci sono stati eccome, ma è stato un episodio che gli è ritornato in mente e che non potrà mai essere cancellato ad averlo messo in seria difficoltà. Il tutto è accaduto sedici anni fa, dunque nel 2004. Durante il daytime del ‘GF Vip’ si è potuto ascoltare dalle sue parole questo struggente e doloroso racconto. (Continua dopo la foto)















L’uomo è stato invitato a recarsi nella ‘mistery room’ e qui ha cominciato a parlare di tutto ciò che gli è successo finora. Fino a giungere al momento clou, estremamente delicato, che ha dovuto vivere all’epoca. L’incidente occorso a sua madre nel 2004 lo ha segnato tantissimo. Per lui è stato un dolore quasi impossibile da raccontare a parole. Quella sera era a casa di alcuni amici e, tra un film e l’altro, ascoltò in televisione la notizia del grave incidente di cui fu vittima Alba. (Continua dopo la foto)















Dunque, apprese la tristissima news improvvisamente e per caso: “Ho visto la sua macchina schiacciata sotto un camion”. Vista la drammaticità della vicenda, inevitabilmente non è stato in grado di non piangere davanti alle telecamere del reality show di Canale 5. Come succede ad ogni figlio, ricevere notizie negative e così gravi su un proprio genitore non è assolutamente facile. Oggi la Parietti e Oppini hanno un rapporto bellissimo, dunque sono davvero legati moltissimo. (Continua dopo la foto)









Lui è fidanzato con Cristina Tomasini e hanno un futuro da continuare a costruire insieme. Lo ha rivelato la fidanzata in persona: “Abbiamo tanti progetti da realizzare. Lui è un ragazzo semplice, a volte è fumantino, anche se si è calmato, ma in un contesto come il Gf Vip potrebbe sentirsi sotto pressione. Paura delle altre? Francesco è rispettoso e mi ha assicurata”.

