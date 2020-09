Gemma Galgani è ancora la protagonista assoluta, la dama torinese infatti resta al centro del dibattito, ancora alla ricerca di un amore che sembra impossibile. Nei giorni scorsi contro Gemma Galgani si era lanciata Tina Cipollari che l’aveva accusata, senza mezzi termini, di non voler realmente costruire un rapporto con nessuno.

Ma qualcosa potrebbe cambiare. Se non la storia di Gemma Galgani, la verità sul suo passato recente. Alla fine la conoscenza tra Nicola Vivarelli e Gemma Galgani si è interrotta e non è mai riuscita a sfociare in una relazione. Gemma Galgani si è subito dimenticata del giovane cavaliere per buttarsi con ardore nelle braccia di Paolo Gozzi. A Uomini e Donne Magazine Nicola Vivarelli si è detto dispiaciuto per quanto accaduto e ha confessato: "Da parte sua non c'era vero interesse. Se ci tieni a una persona la vedi, la cerchi. Io sono sereno perché ho fatto tutto il possibile per passare il mio tempo libero con lei".















"Ho sbagliato e per questo ho chiesto scusa a Gemma con una rosa bianca" ha confessato Nicola Vivarelli su Gemma Galgani, "ero troppo preso dalla delusione e ho agito d'istinto. Sono una persona che quando sbaglia sa riconoscere gli errori". Ora Gemma sta conoscendo Paolo e sembra essere molto presa da lui (da dietro, Maria De Filippi lo ha dichiarato in apertura di puntata facendo ridere il pubblico e il duo Tina Cipollari e Gianni Sperti) anche se le ha più volte dichiarato che preferisce andarci piano senza forzare gli atteggiamenti e i gesti.















Proprio ora che Nicola Vivarelli è single e pronto a fare nuove conoscenze, dopo che la sua frequentazione con Gemma Galgani è naufragata, potrebbe avvicinarsi ulteriormente a Valentina Autiero: peccato che lei non sembra essere interessata e lui ha dichiarato: "E' una donna simpatica e bella, ma non rispecchia i miei canoni caratteriali. Potremmo diventare ottimi amici".











Gemma Galgani si pentirà di aver chiuso così in fretta la conoscenza con Nicola oppure troverà in Paolo il cavaliere giusto con il quale uscire dallo studio dopo dieci anni di permanenza? Difficile visto che la dama lamenta il fatto che il cavaliere non le avrebbe inviato molti messaggi. Di fronte a questa situazione, Tina Cipollari attacca la Galgani. L’opinionista è convinta che le storie della dama abbiano sempre lo stesso finale

