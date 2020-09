E Giorgio Manetti torna a parlare di Gemma Galgani. L’ex cavaliere ed ex compagno della dama ha rilasciato una nuova intervista a Uomini e Donne Magazine e, sorpresa delle sorprese, ha voluto dire la sua dopo la notizia del lifting al viso a cui la dama si è sottoposta durante l’estate. Gemma, 70 anni, ha infatti inaugurato la nuova stagione di UeD con questa rivelazione quando, nella prima puntata, ha mostrato a tutti il suo ‘nuovo’ aspetto.

La decisione di sottoporsi a questo ritocchino ha diviso il pubblico: da un lato c’è chi ha apprezzato, dall’altro c’è chi l’ha criticata, come Tina Cipollari naturalmente. Lei, dal canto suo, è molto soddisfatta del risultato raggiunto grazie alla professionalità del professor Marco Gasparotti e al settimanale Nuovo, ha ammesso di sentirsi finalmente serena dopo tanto tempo nonostante le critiche. (Continua dopo la foto)















E anche che all’inizio era terrorizzata perché pensava di cambiare addirittura volto. Ma non solo critiche sull’opportunità di fare o meno questo lifting: tanti si sono subito chiesti chi abbia pagato l’operazione e Gemma ha sciolto ogni dubbio a riguardo nell’intervista al magazine di Riccardo Signoretti: “La redazione di UeD era al corrente ma ho fatto tutto da sola”. (Continua dopo la foto)















Tornando a Giorgio Manetti, anche lui si era detto curioso dei ritocchini della dama ma a UeD Magazine ma a suo avviso era meglio prima: “Io voglio ricordarla come nel 2015”, dice l’ex cavaliere. Che non nega che Gemma mostra ora un bel viso fresco, ma comunque preferisce “la sua espressione di prima” e poi gli mancherà “quella rughetta che spuntava quando sorride”. (Continua dopo le foto)











Giorgio ci tiene a precisare di non aver effettuato alcun ritocchino sul volto, sebbene in molti siano convinti che si sia rifatto il naso. Sul fronte vita privata, anche se dalle sue parole trapela un po’ di nostalgia per Gemma, Manetti conferma che la sua relazione con Caterina procede a gonfie vele. La professione di lei è legata proprio al settore del lifting e spesso Manetti sente racconti di clienti che si sottopongono a interventi invasivi e anche dolorosi. Per questo non comprende che bisogno ci sia di stravolgere la propria immagine anche ma sui piccoli ritocchi non è assolutamente contrario.

