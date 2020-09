“Mi ha rovinato la vita”. GF Vip, Myriam Catania si apre: cosa viene fuori dal suo passato

Due personaggi del Grande Fratello Vip che stanno sempre in disparte ma che sono in gradi di regalarci grandi emozioni sono senza dubbio Myriam Catania ed Enock, il fratello di Mario Balotelli. Tutto è scattato durante una serata goliardica all’insegna del ballo ha portato Myriam a fare una confessione intima. Complice il clima allegro e qualche bicchiere di vino, l’attrice ha iniziato un confronto con Enock per spronare il ragazzo a buttarsi di più ed essere meno riservato.

Il dialogo tra i due gieffini però è culminato in una rivelazione sul passato di Myriam Catania: "Io sono fatto così non la dire. Questa frasi mi ha rovinato la vita". Uno sfogo quello dell'attrice che al GF Vip non ha rivelato però a cosa si riferisse precisamente. Myriam Catania ha voluto però dare un consiglio a Enock Barwuah invitando il calciatore a non aver paura di agire: "Devi donare tanto, perchè hai tanto da donare".















La bella attrice in realtà ha mosso una critica a Enock Barwuah che, a sua detta sarebbe un "muro" e non riuscirebbe a godere appieno dei momenti divertenti nella casa. Il calciatore ha però risposto all'attrice e, con la sua solita educazione, le ha spiegato perchè dopo un po' si è defilato dal gruppo per mettersi in disparte: "Tiro fuori Enock quando voglio io, con chi voglio io. Di solito sono un trascinatore, ma ora non mi è venuto spontaneo".















Dal canto suo, il fratello di Mario Balotelli ha ammesso a Myriam di essersi buttato nelle danze all'inizio, ma in realtà la musica scelta dal GF Vip non era di suo gradimento, per cui ha preferito non partecipare. Intanto di recente Myriam Catania ha avuto una discussione con il gruppo per via della scarsa attenzione verso la raccolta differenziata.











Poco dopo è arrivato il commento di Stefania Orlando che ha contestato i modi usati dall’attrice. Cosa succederà adesso? Intanto di recente anche tra Adua Del Vesco e Patrizia De Blanck ci sono stati degli attriti, una frase della contessa ha ferito l’attrice profondamente. Ora sì che ci si diverte.

