Elisabetta Gregoraci hot al GF Vip: esce dall’acqua, si volta e il lato B ‘buca lo schermo’

Super Elisabetta Gregoraci. Da quando è entrata al GF Vip, ma era prevedibile, ha iniziato a far parlare di sé fuori dalla Casa e non ha più smesso. In diretta, lunedì scorso, ha raccontato al pubblico tutta la sua storia. Dagli esordi nel mondo dello spettacolo al rapporto con la famiglia, in special modo la mamma scomparsa, fino al matrimonio con Flavio Briatore e la nascita del figlio Nathan Falco.

Ma quello che sta facendo più rumore adesso è il feeling instaurato con Pierpaolo Petrelli. Tutta colpa del bacio “per gioco” in piscina che li ha fatti unire e ora sono sempre più vicini tanto che in molti si chiedono se stia nascendo una coppia dentro la Casa del Grande Fratello. La prova era per ottenere il budget per la spesa settimanale: i due si sono baciati sott’acqua ma non sono riusciti a superarla. (Continua dopo la foto)















“Potete recuperare i secondi con un bacio lunghissimo non in apnea se volete la spesa”, ha detto quindi Alfonso Signorini. Ed Elisabetta e Pierpaolo hanno accettato lasciandosi andare a lungo bacio. Da quel momento sono diventati più complici, amici. E lei, scherzando, ha anche tirato in ballo l’ex marito Briatore in una conversazione avuta proprio con l’ex Velino di Striscia. (Continua dopo la foto)















“Ti fischiano le orecchie? Qualcuno ti nomina. I miei pretendenti, il mio ex marito, mio figlio…”, ha detto la Gregoraci a Petrelli. E lui, con ironia: “Capirai. Uno per uno, fino a domani, bam!”. Ma quello che in questi primi giorni di reality non sta certo sfuggendo al pubblico è anche la bellezza di Eli. Strepitosa e in costume ancora di più. (Continua dopo le foto)











Siamo sempre nella piscina della Casa, dove si è consumato il famoso bacio: è qui che Elisabetta ha regalato un momento ‘hot’. Come questo, immortalato da una fanpage della showgirl poi condivisa sul suo profilo ufficiale dal suo staff, ecco la Gregoraci in bikini. Mini bikini che lascia ben poco all’immaginazione, tanto che quando si volta per appoggiarsi al bordo il suo superbo lato B si prende tutta la scena.

“Fate schifo!”. Flavia Vento sbotta. E rivela il vero motivo dell’uscita dal GF Vip