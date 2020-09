“Fate schifo!”. Flavia Vento sbotta. E rivela il vero motivo dell’uscita dal GF Vip

Com’è noto Flavia Vento è stata una concorrente del GF Vip per circa 48 ore. La soubrette è uscita dalla Casa in tempi record: ha deciso di abbandonare il reality show di Alfonso Signorini per colpa di una nostalgia invincibile nei confronti dei suoi cani con alcuni dei quali vive in simbiosi. Ma nessun attacco di panico ha precisato in diretta da Barbara D’Urso.

Subito dopo l’uscita di Flavia, tra i tanti rumor, era circolata la voce di una penale da pagare ma contrariamente a quanto avvenuto in passato con altri concorrenti, la showgirl 43enne non avrà alcuna ripercussione economica su questa decisione improvvisa. Lo ha spiegato lei stessa in una intervista rilasciata in questi giorni al settimanale Di Più Tv: il suo contratto non prevedeva alcuna sanzione in caso di abbandono volontario. (Continua dopo la foto)















“Ero entrata con le migliori intenzioni, ma quando mi sono svegliata, dopo la prima notte passata con gli altri inquilini, ho iniziato a provare un forte senso di nervosismo”, ha confidato al magazine. La Vento aveva lasciato a casa ben 7 cani, che per lei sono come dei figli, e non ha retto alla distanza. E ora, anticipa Libero Quotidiano, potrebbe rientrare in gioco insieme ai suoi adorati amici a quattro zampe. (Continua dopo la foto)















“La produzione starebbe accarezzando l’idea di rimetterla in pista. Forse da venerdì. Ma non sola, bensì con i suoi amati 7 cani (che, secondo spifferate, dovrebbero avere uno spazio nella casa)”, si legge. Non è chiaro se succederà davvero, ma nel frattempo Flavia Vento è tornata sulla sua uscita prematura e su Instagram ha ribadito il vero e unico motivo del suo abbandono scagliandosi contro i giornalisti, colpevoli di aver tirato in ballo mille altre motivazioni, a suo dire surreali. (Continua dopo foto e post)











Ha pubblicato sui social la foto del suo grande amore, il cagnolino PiRi. E spiegato perché non potesse fare a meno di uscire dal gioco: “Il motivo della mia uscita dal grande fratello vip è lui PiRi. 16 anni insieme lui è malato e ha bisogno di me. I giornalisti fanno pena e schifo. Titoli ambigui, tutti a parlare di penali quando non ci sono e altre cavolate. Mi fate pena invece di elogiare un animalista convinta che rinuncia ai soldi per l’amore del suo cane. Vergogna!”.

“Sei grossa, dimagrisci…”. GF Vip, la frase choc di Fulvio Abbate proprio a lei. Pubblico inferocito: cosa c’è dietro