“Non voglio mai più sentire queste cose…”. Pomeriggio 5, l’ospite scoppia a piangere e Barbara D’Urso si infuria

L’autoproclamato “vero profeta di Dio”, Eliseo Bonanno, è tornato in collegamento da Barbara d’Urso a “Pomeriggio 5”. Sui social, dove spopola con le sue dirette, il santone scrive: “Iddio mi ha unto per portare la sua parola di vita eterna a tutti voi”. Convinto che la terra sia piatta, parla spesso di demoni, incontri soprannaturali e Bibbia. All’interno del salotto di Canale 5, il “profeta di Dio” è tornato a parlare della sua ‘fede’.

Accusato di aver manipolato chi lo segue, il "profeta" ha rigettato tutte le accuse: "Quelle persone non le prendo in considerazione perché non ci mettono la faccia. Queste persone io non so se le ho conosciute o se mi hanno telefonato, non lo so e non mi interessa. Le persone rielaborano i concetti…".















Presente in collegamento anche una donna che ha parlato della figlia, anche lei plagiata da Eliseo. "Mia figlia – ha raccontato la signora – è spenta. Non è più lei. Lui le avrebbe detto che se non avesse seguito Dio sarebbe morta. Poi lei ha scoperto di avere un tumore e ha pensato che lui avesse ragione. Mia figlia ha dovuto smettere gli psicofarmaci per fare la chemio".















La signora è scoppiata in lacrime: “Quell’uomo ha distrutto la mia famiglia, mia figlia non tornerà più quella di prima”, ha detto. A quel punto Barbara D’Urso è intervenuta per consolare la donna: “Tua figlia si riprenderà col tuo amore”. Poi ha detto: “Io non voglio più sentire nelle mie trasmissioni parlare di diavolo. Esiste la fede per chi crede e basta”.

Ieri Barbara D’Urso ed Eliseo hanno avuto un’accesa lite.

"Mi hai bollato con l'epiteto di 'santone'. Io ti bollo con l'epiteto di 'Barbarella'. Tu mi hai condannato senza che io avessi la possibilità di parlare. Definire qualcuno come 'santone' è dispregiativo".









E quando ha chiesto di ricevere lo stesso trattamento della mammaMiriam, la bambina morta a Crispano all’età di cinque anni, Barbara è esplosa: “Non permetterti di paragonarti a una mamma alla quale è morta una bambina di cinque anni. Se ti va di rispondere, io – che faccio la giornalista e faccio parte di una testata giornalistica – ti faccio delle domande e tu rispondi. Tu non chiedi a me di fare un comizio e di avere lo stesso spazio di una povera crista a cui è morta una bambina di cinque anni, chiaro?”.

