“Avevo un ruolo…”. Elisabetta Gregoraci, momento confidenze intime al GF Vip. E ‘spunta’ Flavio Briatore

Elisabetta Gregoraci è sicuramente tra i concorrenti più in vista di questa edizione del GF Vip, dove si è anche fatta attendere. La showgirl e conduttrice calabrese è infatti entrata nella Casa durante la seconda diretta, non lunedì 14 settembre. Ma si è subito ambientata e ha anche già fatto amicizie.

Una in particolare: con Pierpaolo Petrelli sembra aver raggiunto già un certo feeling nonostante si conoscano da pochi giorni. In un momento di confessione con le coinquiline Matilde Brandi e Stefania Orlando, ha raccontato della sua relazione con l'ex marito Flavio Briatore. "Gestire un uomo come lui non è stato facile. Avevo 24 anni, ero una bambina. Poi è arrivato lui, una figura forte, non potevo fare la cretina: avevo una vita di pubbliche relazioni".















La showgirl ha raccontato delle rinunce fatte per stare con l'ex marito: "Avevo un ruolo, ho dovuto fare delle scelte, ho rinunciato anche a cose televisive. Ho cambiato la mia vita e l'ho seguito perché un uomo come lui non puoi lasciarlo solo. Ho dovuto sacrificare le mie cose per stare con un uomo così", ha confessato la conduttrice.















La showgirl ha spiegato che per gran parte della sua vita ha dovuto farsi forza, anche per affrontare la malattia di sua madre: "Lo sapevamo, ma a quel momento non sei mai preparata. Io l'ho vestita, l'ho preparata, le ho messo il vestito del matrimonio di mia sorella che si sposava 15 giorni dopo. Abbiamo dovuto cancellarlo, quel matrimonio".









“Prima che andasse in ospedale siamo andate a scegliere tutte le cose, il vestito, le bomboniere. Poi però da quell’ospedale non è mai uscita – ha raccontato con le lacrime agli occhi – Da questi dolori non guarisci. Mi ha salvato mio figlio. Nathan era piccolo quando lei è morta, aveva un anno, stavo giorno e notte con lui”.

