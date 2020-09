Raffaello Tonon è un grande amico di Luca Onestini. Una grande amicizia quella tra Luca e Raffaello che si sono conosciuti durante l’esperienza televisiva del Grande Fratello Vip. Oggi, insieme, formano la coppia degli Oneston con cui hanno pubblicato un libro e conducono un programma radiofonico di successo.

"Non avevo mai avuto la fortuna d'incontrare un amico come lui… di cui fidarsi ciecamente… non è mai finito il nostro Grande Fratello", aveva raccontato Raffaello Tonon al programma Rivelo. Un'amicizia che si è consolidata anche una volta usciti dalla porta rossa del Grande Fratello Vip al punto da diventare l'uno il migliore amico dell'altro.















"Ho capito subito che di Raffaello potevo fidarmi, quando ha conquistato la mia fiducia tutto è venuto di conseguenza". Non solo, Luca Onestini parlando proprio di Raffaello Tonon aveva detto: "è molto più che un fratello per quello che mi insegna, per l'esempio che è per me sia dal punto di vista umano sia lavorativo. Raffaello ne ha tante da insegnare, da tutti i punti di vista".















E proprio Raffaello Tonon ha difeso a spada tratta il suo amico Luca Onsetini. Lo ha fatto durante un'ospitata a Pomeriggio 5, dove era ospite anche Soleil Sorge, ex fidanzata dell'ex tronista di Uomini e Donne. Mentre Luca Onestini si trovava all'interno della casa, Soleil aveva iniziato a frequantare Marco Cartasegna, che a Uomini e Donne sedeva proprio accanto a Luca. Un bruttissimo colpo per il gieffino vip, che decise di chiudere la storia in diretta tv davanti a milioni di telespettatori.









“Tu hai iniziato in questo modo, sei venuta alla ribalta dopo Uomini e Donne per il comportamento che hai tenuto con Luca Onestini a cui hai fatto una grande porcheria“, ha detto Raffaello. Ma non è finita qui. “Sappiamo benissimo come funziona, c’è qualcuno interessato come il tuo amico a fare televisione. Pur di denigrare una donna sarebbero pronti a vendere la madre”, ha detto Soleil, suscitando la reazione di Tonon, che ha difeso a spada tratta l’amico.

