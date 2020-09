“Sai chi sono io? Vaffa***”. GF Vip, la lite degenera nella casa. Fulvio Abbate fuori di sé

La scorsa notte è stata a dir poco movimentata nella casa del ‘Grande Fratello Vip 5’. Tutta colpa soprattutto dello scrittore Fulvio Abbate, che ha perso completamente la ragione, litigandosi furiosamente. Mentre gli altri coinquilini stavano per andare a dormire, mettendosi nei rispettivi letti, è andato in escandescenze. Difficile capire cosa sia successo realmente, visto che se lo sono chiesti anche gli altri gieffini. E pure il pubblico da casa è rimasto esterrefatto per questo comportamento.

Innanzitutto, Fulvio ha cominciato a gridare nel momento in cui è passato davanti al bagno. In quei frangenti erano presenti Myriam Catania e Franceska Pepe. Le due donne si stavano preparando proprio per andare a letto. L’attrice ha immediatamente chiesto delucidazioni ad Abbate, visto che le sue urla apparivano insensate, senza motivi validi. A quel punto l’uomo si è infuriato completamente, iniziando ad attaccarsi proprio con Myriam. Vediamo cosa ha detto. (Continua dopo la foto)















Fulvio ha quindi affermato in un primo momento: “La mentalità piccolo-borghese se la mette nel cu..o”. Ma non si è compreso a chi fosse riferita questa frase perché non ha fatto nomi espliciti. Catania si è rivolto verso di lui per capirne di più, ma ci sono state esclusivamente parolacce da parte dello scrittore originario della Sicilia. Poi ha chiesto all’altra concorrente del reality show: “Sai chi sono io?”. E lei: “No”. Abbate ha concluso, dicendo: “E allora vattelo a leggere”. (Continua dopo la foto)















Sul social network Twitter gli utenti sono rimasti davvero senza parole. Anche gli altri protagonisti del programma condotto da Alfonso Signorini hanno cercato risposte. E, dopo essersi incontrati in stanza, è stata Maria Teresa Ruta a spiegare tutto: “Si è arrabbiato perché oggi, parlando della donazione del seme, continuava a usare parole volgari e a mimare la masturbazione. Io e Franceska gli abbiamo chiesto se potesse smettere e lui si è offeso. Non volevo avere ragione”. (Continua dopo la foto)









La Ruta ha proseguito: “Ripeto, non volevo avere ragione ma solo che per l’educazione che ho avuto tendo a dire poche parolacce”. In mattinata sarebbe poi avvenuta la riappacificazione tra Maria Teresa e Fulvio. Nonostante questo, i seguaci del ‘Grande Fratello Vip’ non credono alla buona fede dell’uomo: “Lo fa solo per la nomination, grave aver attaccato così una donna”. Vedremo cosa succederà domani.

