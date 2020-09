Continua a far discutere la squalifica di Fausto Leali al ‘Grande Fratello Vip 5’. Nella puntata di lunedì 21 settembre, Alfonso Signorini ha ufficializzato la decisione a causa di affermazioni ritenute razziste dal programma nei confronti di Enock, ovvero il fratello del calciatore Mario Balotelli. In precedenza, dopo le polemiche scaturite su sue dichiarazioni su Mussolini e Hitler, la produzione aveva chiuso un occhio ma stavolta è stata inclemente dando una punizione severissima.

Adesso ad intervenire sulla vicenda è Flavia Vento. Intervenuta a CasaChi, il format Instagram di Chi che commenta i fatti del GF Vip, la showgirl ha pronunciato parole molto dure. “Un conto è lasciare, un altro è essere mandati via dopo una settimana. Fausto Leali ha fatto una figuraccia. Se lo poteva risparmiare quello che ha detto”. (Continua a leggere dopo la foto)















Non è stata dello stesso avviso la moglie dell’artista originario di Brescia è sua moglie Germana Schena. La donna ha voluto rilasciare un’intervista al settimanale ‘Chi’, diretto proprio dal padrone di casa del reality show. Ha voluto subito chiarire una cosa: suo marito non è un uomo né razzista né è un fan del fascismo. Si è dispiaciuta del fatto che non sia uscito fuori il vero carattere di Fausto, che non ha potuto dare il meglio di sé visto il poco tempo a disposizione avuto da lui nella casa. (Continua a leggere dopo la foto)















Il cantante si trovava in Casa a discutere con i suoi compagni di avventura, una situazione comune durante il reality. Nel gruppetto riunito nel grande soggiorno della Casa, oltre a Fausto Leali, c’erano anche Dennis Dosio, Patrizia de Blanck, Tommaso Zorzi, Adua Del Vesco ed Enock Barwuah. Proprio il fratello di Mario Balotelli è stato al centro della discussione, perché il fulcro del discorso è stato per diversi minuti il concetto di razza. (Continua a leggere dopo la foto)









“Nero è il colore, negro è la razza”, aveva detto Leali, scatenando un focolaio di accuse contro il cantante. Enock Barwuah aveva ribattuto all’istante, invitando Fausto Leali a evitare l’utilizzo di certi termini all’interno della Casa per non lanciare messaggi fuorvianti ai giovanissimi in ascolto. Alla fine il Grande Fratello Vip.

