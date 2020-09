Dopo un lungo periodo Valerio Scanu è tornata a farsi vedere. Il cantante sardo è stato ospite di Eleonora Daniele conduttrice di ‘Storie italiane’. Valerio Scanu, ex concorrente di amici nonché vincitore del festival di Sanremo, si è espresso duramente nei confronti di alcuni colleghi, proprio per i loro testi non sempre educativi, ma, poco prima del termine della trasmissione, ha anche fatto una confessione choc che ha lasciato senza parola la conduttrice, ignara della vicenda che comunque era stata già resa nota.

"Un famoso rapper ha scritto una canzone su un fittizio episodio sessuale con me, in cui diceva che mi abbassava le mutande e faceva di tutto e di più, facendo proprio il mio nome. L'ho denunciato, è stato condannato. Poi i suoi fan mi hanno scritto per minacciarmi".















Valerio Scanu, nella puntata di oggi di Storie Italiane, non ha voluto fare il nome del rapper denunciato e condannato per un testo a sfondo sessuale offensivo nei suoi confronti. Prima di fare questa confessione che ha scioccato Eleonora Daniele, però, il cantante di era espresso negativamente anche nei confronti di un altro collega che non rispecchia i suoi gusti. Si tratta di Achille Lauro. Scanu di lui ha detto.















"Rispetto la musica, ma non condivido il messaggio. Non mi piace: è un po' diseducativo". Sempre nella puntata di oggi di Storie Italiane, Eleonora Daniele ha fatto un annuncio. Più tardi poi, sul tema della musica indirizzata ai giovani, Valerio Scanu si è fatto portavoce di un messaggio: "Chi fa musica ha un certo tipo di responsabilità verso l'interlocutore".











Valerio Scanu nasce a La Maddalena (Sardegna) il giorno 10 aprile 1990. Partecipa nel 1997 al programma “Canzoni sotto l’albero”, condotto da Paola Perego nel quale si classifica terzo. Nel 2002 partecipa al programma “Bravo bravissimo” di Mike Bongiorno dove vince esibendosi cantando il brano “Cambiare” di Alex Baroni. Viene notato per le sue doti canore dal maestro Peppe Vessicchio, che lo richiama anche per “Note di Natale”. Valerio Scanu partecipa in seguito a vari provini, tra cui la versione francese di “American Idol”, il musical di Riccardo Cocciante “Romeo e Giulietta” ed anche “X-Factor”; purtroppo viene sempre respinto perché la minore età non gli permette di partecipare. Approda poi a ‘Amici’ che lo porterà a vincere Sanremo

