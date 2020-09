Sergio Muniz, dopo l’oblio il ritorno in tv (a Tale quale show). Come è diventato il bello del’Isola dei famosi

Ha raggiunto la popolarità in Italia grazie a L’Isola dei Famosi, reality che poi ha vinto nel 2004 battendo in finale l’attore Kabir Bedi e l’ex calciatore Totò Schillaci. Dopo la partecipazione al reality, Sergio Muniz, nato a Bilbao il 24 settembre 1975, ha intrapreso la carriera di modello e in seguito ha lavorato come attore qui in Italia.

L'ex naufrago ha recitato in serie tv come: La signora delle camelie", "Io non dimentico", "Terapia d'urgenza", "Caterina e le sue figlie" e nell'ultima edizione di "Squadra antimafia – Palermo oggi". Ha debuttato anche come cantante, incidendo un singolo intitolato "La Mar". Oggi, a distanza di anni dall'esperienza in tv, Muniz racconta come procede la sua nuova vita. Dopo anni di lonatanaza dalla televisione Sergio Muniz torna sul piccolo schermo con Tale e Quale Show 10.















Muniz ha rilasciato un'intervista sull'ultimo numero del magazine Nuovo spiegando di aver trovato il modo di gestire le sue emozioni e la sua timidezza ogni volta che si esibisce nel programma condotto da Carlo Conti. "Lo yoga mi aiuta tanto a controllare la mia timidezza e le mie emozioni", ha raccontato Sergio Muniz, che poi ha parlato anche dell'emergenza coronavirus e della fatica che oggi fanno gli artisti a ripartire: "Il coronavirus ha messo in ginocchio il Paese e tutti quelli che lavorano in questo settore…Purtroppo la riapertura dei teatri è ancora molto lontana…".















"Né la rimpiango né la rinnego. L'Isola mi ha dato un tipo di popolarità a buon mercato. Quella di cui si nutrono i giornali di gossip. Potevo annegare nella chiacchiera o fare buon uso di quel bagno di successo per arrivare ad altro. A me interessava fare l'attore, l'Isola è stato un ottimo trampolino di lancio. No, non rinnego niente, anzi confesso che mi sono anche divertito", aveva raccontato tempo fa al settimanale F.









Sergio Muniz ha sposato Beatrice Bernardin nel 2009, dopo tantissimi anni di fidanzamento. Nel 2017 i due hanno annunciato il divorzio. Sergio è fidanzato con Morena, un’insegnante di yoga. I due stanno insieme da qualche anno.

