“Inaccettabile”. Mauro Corona, la Rai annuncia provvedimenti: cosa è successo

Tra lo scrittore Mauro Corona e Bianca Berlinguer si è consumato un vero e proprio scontro. È successo tutto nella puntata del talk di Rai Tre Cartabianca di martedì 22 settembre 2020: “Senta Bianchina, se lei mi vuole qui tutta la stagione mi fa dire le cose, sennò la mando in malora e me ne vado”, ha esclamato Corona quando è stato bloccato dalla conduttrice per avere fatto riferimento esplicito al nome di un albergo.

"Non posso farle fare pubblicità ad alberghi. Faccia quello che vuole", è stata la replica della giornalista a cui Corona ha ribattuto: "Adesso lei stia zitta. Stia zitta una buona volta, gallina. La sua trasmissione da stasera se la conduce da sola, gallina". Il botta e risposta, com'è evidente, è degenerato in una vera e propria lite in diretta.















E naturalmente il giorno seguente ha trovato spazio su molti siti e quotidiani ma non è finita qui perché ha portato la Rai a prendere una dura posizione sull'accaduto. La rete, come riporta il sito Today, si è scusata con il pubblico per l'episodio e annunciato provvedimenti contro lo scrittore. La direzione di Rai Tre e la Rai "nel suo complesso presentano le proprie scuse al pubblico di Cartabianca e in special modo a quello femminile che ieri sera si è sintonizzato sul noto programma della Terza rete", si legge in una nota di Viale Mazzini.















"Nel corso della trasmissione il signor Mauro Corona si è esibito in una serie di inaccettabili offese nei confronti della conduttrice – si legge – I suoi reiterati insulti costituiscono un'offesa non solo alla Dott.ssa Berlinguer ma verso le donne in genere. In tal modo il signor Corona ha violato le disposizioni normative e i principi etici volti a promuovere la parità di genere e il rispetto dell'immagine e della dignità della donna".











Il comunicato procede poi annunciando provvedimenti nei confronti di Mauro Corona: “A tali inderogabili principi è improntata la programmazione della Rai che pertanto intraprenderà tutte le azioni del caso nei confronti del sig. Corona al fine di tutelare l’immagine e la dignità culturale e professionale della conduttrice e il ruolo di servizio pubblico della Rai”.

