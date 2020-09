La nuova edizione di Temptation Island è cominciata con un colpo di scena: l’abbandono di una coppia, quella formata da Amedeo e Sofia che sono usciti sorprendentemente insieme dall’Is Morus Relais. Ma anche la seconda puntata non è stata da meno in quanto a sorprese. Parecchie le coppie entrate in crisi a pochissimo dall’inizio del reality.

Come Anna e Gennaro: al falò anticipato hano iniziato ad accusarsi a vicenda e dopo lunghe recriminazioni e un confronto davvero di fuoco, entrambi hanno deciso di uscire da soli. Ma poi lui ci ha ripensato e mercoledì prossimo scopriremo la decisione della sua fidanzata. Scintille anche tra Speranza e Alberto, che si è avvicinato molto alla single Nunzia tanto da far sospettare a lei e alla e altre che sia scattato persino un bacio tra loro. (Continua dopo la foto)















Insomma, un’edizione non facile per Alessia Marcuzzi che già nelle prime puntate si è trovata ad affrontare confronti complicati. Ma proprio come successo lo scorso anno, anche ora la conduttrice sta dando prova di saper gestire situazioni sentimentali tanto critiche. Così come, settimana dopo settimana dimostra di essere una vera e propria icona fashion con i suoi outfit super trendy. (Continua dopo la foto)















Nel servizio realizzato per il lancio dei questa nuova edizione, Alessia aveva preannunciato che avrebbe optato per uno stile country e è durante gli appuntamenti serali è riuscita a dare il meglio di lei. Per il debutto aveva sfoggiato una tuta rosa firmata Isabel Marant e ieri sera ha optato per un look sempre della stessa Maison ma completamente diverso. (Continua dopo le foto)











Ha indossato dei pantaloni bianchi a sigaretta a vita alta che costano 210 euro e li ha abbinati a una camicia over gialla decorata con delle righine colorate e portata con le maniche scorciate del valore di 220 euro. Il tocco ‘country’, poi, con gli stivali camperos. Nel dettaglio la Marcuzzi ha scelto un modello a punta dal design ricamato e con il tacco a contrasto in nero. Costano 809 euro. Dunque a conti fatti tutto l’outfit vale ben 1.239 euro. Una cifra non proprio alla portata di tutte…

