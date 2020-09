“Quella str*** di Tina Cipollari”. GF Vip, Patrizia De Blanck ‘vomita’ tutto in diretta: cosa è successo tra loro

Due matrimoni, tanti amori e una vita avventurosa: Patrizia De Blanck è una continua sorpresa, anche al Grande Fratello Vip, dove è diventata una vera e propria icona. Contessa, con alle spalle un’infanzia lussuosa e un’educazione rigida, ha vissuto relazioni e flirt con uomini famosi, vivendo passioni contrastate e drammi.

Figlia di Lloyd Dario, ultima discendente della famiglia veneziana all’epoca proprietaria del palazzo Ca’ Dario, e dell’ambasciatore di Cuba Guillermo De Blanck y Menocal, Patrizia De Blanck è diventata famosa grazie all’eccentrico modo di fare e alla sua lingua biforcuta. Già dalle prime ore all’interno della casa del Grande Fratello Vip, la contessa ha mostrato il suo caratterino. Sdogana parolacce e critiche senza peli sulla lingua. (Continua a leggere dopo la foto)















Lo ha fatto con Tommaso Zorzi appena entrata nella casa, e poco dopo, quando l’influencer ha iniziato a non sentirsi bene: “Tu hai rotto le pa**e con questa tua cosa di essere ipocondriaco, ci vuole qualcuno che ti scuota. Fai schifo, un bel ragazzo come te che passa la vita a fare ‘dammi la mano, scotto?’ – aveva detto -. Pensa che angoscia, ci sarò io a farti tornare normale, sei mezzo matto. Ci penserò io a te, fra un po’ schiatti“. (Continua a leggere dopo la foto)















Poi era stata la volta di Flavia Vento. Poco prima di abbandonare il reality show, la contessa aveva sbottato: “Ti ci vuole lo psicologo perché a volte passi per scema e non lo sei. Io ti ho sempre protetta ma quando esco te ce porto io dallo psichiatra”, le aveva detto la contessa. E in queste ore a finire sotto le sue grinfie è stata Tina Cipollari, storica opinionista di Uomini e Donne. Il motivo è presto detto. Durante una chiacchierata in giardino, gli inquilini le hanno consigliato di andare a Uomini e Donne insieme alle dame e i cavalieri del “Trono Over”. (Continua a leggere dopo la foto)









L’opinionista di Uomini e Donne e la Contessa hanno partecipato al reality show ”Il ristorante” e in quell’occasione hanno litigato più volte. “Non mi far commentare proprio. – è stata la risposta di Patrizia De Blanck – Mi vedi là in mezzo (a Uomini e Donne ndr), eh? Non ci andrò mai, ma per carità. A quella st**za… no quella lì… ce l’ho avuta quando ho fatto ‘Il Ristorante’. Quelli non sono programmi per me, io posso vederli da fuori e infatti li guardo, ma non è cosa che fa al caso mio”.

