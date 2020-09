“Ho provato a farmela…”. GF Vip, Tommaso Zorzi esce dal bagno e ‘spara’ i dettagli imbarazzanti

Tommaso Zorzi era amatissimo prima e lo è ancora di più da quando è al GF Vip. Grazie al reality di Alfonso Signorini l’influencer sta infatti conquistando quella fetta di pubblico che non lo conosceva e seguiva su Instagram e ora apprezza il suo carattere schietto, il suo essere un po’ sopra le righe ma sempre con garbo ed educazione e la spassionata sincerità con cui affronta gli altri.

E infatti non è un segreto che, almeno per il momento, sembra essere uno dei favoriti per la vittoria. C’è da dire pure che il percorso di Zorzi nella Casa ha incontrato fin da subito qualche ostacolo. A parte lo scontro con Patrizia De Blanck appena un’ora dopo il suo ingresso (ma hanno presto risolto tanto che ora i due vanno d’amore e d’accordo), ha dovuto fare i conti con la febbre alta. (Continua dopo la foto)















Costretto a uscire dalla Casa per ben due volte nel giro di una settimana, nel corso della terza diretta, Tommaso ha spiegato il motivo del suo malessere. Niente covid, l’influencer ha uno pneumococco ed è stato proprio lui a rassicurare tutti: “Non sono stato bene. Non mi vergogno a dirlo, ho uno pneumococco e sono sotto paracetamolo, non morirò questa volta”, ha detto lunedì sera in diretta. (Continua dopo la foto)















Ora, siccome è noto che ai telespettatori più affezionati nulla sfugge grazie alla diretta h24, Tommaso Zorzi ha decisamente imbarazzato coinquilini e pubblico a casa. In cerca di un po’ di intimità, ieri sera si è chiuso in bagno ma non è andato proprio tutto come sperava, scrive il sito Today. E infatti, tornato in camera dai compagni, si è lasciato andare a una confidenza bollente. (Continua dopo foto e post)









Tommaso: “Ho provato a farmi una pippa ma non mi veniva duro”

MA AMORE COSA DICI STO SOFFOCANDO#gfvip pic.twitter.com/crI0PcUNhH — Chia 🐿🍀 (@kyxrap) September 23, 2020



“Ho provato a farmi una *** ma non ci sono riuscito, non mi veniva duro”. Gli altri hanno provato a coprire questa frase ma invano. E infatti Francesco Oppini gli ha fatto notare: “Hai detto una roba che finirà ovunque”. Così è stato: del siparietto hot non c’è traccia sui canali ufficiali del programma, ma non è sfuggito ai fan più attenti del reality che lo hanno riportato subito sui social.

