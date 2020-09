“Basta, ora vai via”. GF Vip bollente: si infila nel letto di Elisabetta Gregoraci… E le telecamere beccano le effusioni

Il bacio “per gioco” in piscina li ha fatti unire e ora Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Petrelli sono molto vicini. In molti si chiedono se stia nascendo una coppia dentro la Casa del Grande Fratello. “Ti fischiano le orecchie? Qualcuno ti nomina. I miei pretendenti, il mio ex marito, mio figlio…”, ha detto lei al velino di Striscia la notizia.

"Capirai. Uno per uno, fino a domani, bam!", ha risposto lui ridendo. La prova del bacio è andata in onda durante la diretta di lunedì. Una prova in apnea per ottenere il budget per la spesa settimanale. I due si sono baciati sott'acqua ma non sono riusciti a superare la prova. "Potete recuperare i secondi con un bacio lunghissimo non in apnea se volete la spesa", ha detto quindi Signorini. I due hanno accettato lasciandosi andare a lungo bacio.















Tra i due la sintonia è evidente a tutti ed i telespettatori già da giorni suggeriscono che tra i due possa nascere una relazione. In queste ore Pierpaolo Petrelli avrebbe confidato agli altri inquilini della casa del Grande Fratello Vip di essere molto preso da Elisabetta Gregoraci. Addirittura pare ci voglia provare seriamente, evidentemente rimasto coinvolto dal bacio scattato con l'ex moglie di Flavio Briatore durante la prova di lunedì sera.















Se n'è accorto anche lo scrittore Fulvio Abate che, in un momento di relax sul divano, ha fatto notare all'ex velino che l'interesse si nota, eccome. Pierpaolo non ha smentito e ha ammesso il suo interessamento, specificando però di volerci andare con cautela tenendo sotto controllo l'evolversi della situazione. Tra i due è aumentato anche il contatto fisico, tanto che sui social l'interesse è esploso. Sta nascendo una coppia inattesa nella casa più spiata d'Italia?









Intanto la scorsa notte Petrelli si è infilato nel letto della Gregoraci e tra i due è stato innegabile il feeling. “Basta, vai”, gli ha detto la showgirl, ma non prima di aver scambiato qualche effusione abbastanza innocente. Se la conduttrice cederà alle lusinghe dell’ex velino lo scopriremo nei prossimi giorni, intanto c’è già chi sogna di veder nascere una storia d’amore.

