Violento botta e risposta a Pomeriggio 5. Barbara D’urso ha perso le staffe. Protagonista ancore Eliseo. L’antefatto: nel corso della puntata di Pomeriggio Cinque del 22 settembre, Barbara D’Urso ha avuto in collegamento Eliseo Bonanno, che come riporta la sua pagina Facebook si definisce “vero profeta di Dio” e “unto dal Signore”.

Alla redazione del programma, però, sono arrivate delle segnalazioni di parenti preoccupati, che accusano Bonanno in qualche modo di traviare i suoi seguaci. Già dall'inizio del collegamento, gli animi si sono scaldati: Bonanno ha alluso al fatto che chi ha fatto la denuncia possa essere un attore pagato dallo studio, cosa che ha fatto scattare l'inviata sul posto, che ha rivendicato la deontologia professionale del proprio lavoro. Riportata in qualche modo la calma, Eliseo ha iniziato a lamentarsi del fatto che Barbara D'Urso l'abbia chiamato Santone, sottintendevo così un'accezione dispregiativa.















Accompagnato dalla sua moglie 29enne, Eliseo è tornato a far arrabbiare la conduttrice con le sue uscite sulla Bibba, su Dio e la parola del Signore. Dopo il lungo collegamento con questo soggetto, Barbara d'Urso in difficoltà si è mostrata un po' 'provata' (nonostante lo abbia sedato diverse volte): "Sono un po' agitata dopo quel discorso con quell'essere lì".















E dopo essersi arrabbiata con il santone a Pomeriggio Cinque proprio ieri, oggi Barbara d'Urso ha dato via a un nuovo round che avrà tenuto con gli occhi incollati al piccolo schermo tutto il suo amato pubblico. Oggi Eliseo si è scagliato contro coloro che lo accusano di cose inesatte (stando alle sue parole) definendoli bugiardi e incapaci di sentire e capire la parola di Dio. Barbara d'Urso si è arrabbiata spesso sottolineandogli come lei segua "la parola del vero Dio, di certo non del tuo, che ti parla nel sonno e ti dice cose inesistenti sulla mia trasmissione".











Sarebbe dovuto essere un talk dedicato alla chirurgia estetica con alcuni ospiti in studio, ma il confronto con Eliseo Bonanno (Unto da Dio, secondo lui) è andato per le lunghe e Barbara d’Urso a Pomeriggio 5 si è ritrovata costretta a chiedere scusa a tutti. Salutando il suo amato pubblico ha detto che andrà fino in fondo e qualcosa succederà: insomma, la verità prima o poi verrà a galla.

