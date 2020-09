“Ha mentito”. UeD, doccia fredda per Jessica Antonini: la bomba su Davide a pochissimo dalla scelta

La scelta di Jessica Antonini al Trono Classico di ‘Uomini e Donne’ ha fatto rumore proprio perché è stata velocissima, davvero quasi senza precedenti. Adesso però ecco giungere una segnalazione molto particolare. L’indiscrezione circola con insistenza sul web e l’accusa nei confronti del corteggiatore Davide Lorusso sarebbe gravissima. Infatti, stando a queste voci sempre più forti, il giovane avrebbe tratto in inganno sia la tronista che l’intera produzione del programma di Maria De Filippi.

Già alcuni giorni fa erano giunte alcune segnalazioni che facevano riferimento ad un presunto accordo tra Jessica e Davide. Ma adesso si parla che la relazione sentimentale sia già arrivata alla sua conclusione. Ci sarebbero infatti diversi indizi che incastrerebbero il ragazzo, che avrà non poche difficoltà a difendersi. La malafede dello stesso sarebbe dunque certificata. Colei che ha riferito di questi dettagli inquietanti è la sempre informata influencer Deianira Marzano sui social.















Davide sarebbe infatti fidanzato con un'altra persona. Ecco quanto dichiarato dalla Marzano: "Io ho capito perfettamente perché è finita. C'è una ragazza che ci ha contattato e ci ha dimostrato con messaggi e video che fino a qualche giorno prima loro stavano insieme e comunque loro si sono sentiti. Quindi questo Davide è una persona che non ha detto le cose come stavano e guardando i video e le conversazioni si vede chiaramente che subito dopo non poteva essere interessato ad un'altra".















Deianira ha aggiunto dicendo: "Ha mentito". E poi ancora: "La ragazza ieri lo ha contattato di nuovo e lui ha negato! Come mai neghi tutto? Io e Amedeo Venza abbiamo visto i video di te e lei che stavate insieme, abbiamo letto tutte le conversazioni. Questo qui è dai tempi di Temptation Island che ci sta provando e poi ha continuato con Uomini e Donne, ma è solo uno che vuole mostrare la sua bella faccetta. Ma tu hai preso in giro sia Jessica che quest'altra ragazza".









Durante le puntate scorse di ‘UeD’, prima della scelta, Jessica aveva fatto infuriare il pubblico per alcune sue affermazioni nei confronti di Davide: “Sei a fare il corteggiatore mio. Non è nei panni di poterlo fare, perché altrimenti se ne va”. Alla luce di queste novità molto probabilmente i telespettatori si schiereranno a favore della tronista del dating show.

