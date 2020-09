Dopo i problemi con la positività al Covid di alcuni concorrenti e ballerini che ne hanno causato lo slittamento ella messa in onda, ora un altro problema per Milly Carlucci. Non ci si annoia in questa edizione di Ballando con le stelle, a informare i fan del programma è stata Selvaggia Lucarelli, giudice di Ballando.

La blogger ha scritto un breve messaggio comunicando ai suoi follower, in particolare al pubblico di Rai1, che Raimondo Todaro al momento è ricoverato in ospedale per appendicite. Todaro dovrà quindi dovrà fermarsi per qualche giorno. E oggi Milly Carlucci ha spiegato in un video pubblicato su instagram (visibile nel secondo paragrafo) che Raimondo Todaro, operato di appendicite, sabato sera potrebbe non essere in grado di tornare in pista con Elisa Isoardi. “Vi riferisco gli ultimi aggiornamenti, sembra un bollettino di guerra quotidiano quello che faccio, rido per non piangere”. Continua dopo la foto















E continua: “Oggi non è una giornata brillantissima per lui, ma il decorso post-operatorio è così. E’ sulla strada del recupero ma non abbiamo ancora nessun tipo di esternazione da parte dei medici su quello che succederà sabato.”. aggiunge subito dopo, spiegando inoltre: “Non sappiamo se potrà esserci anche solo per applaudire”. Continua dopo la foto















“Appena sapremo qualcosa ve lo dirò” promette infine Milly Carlucci su Raimondo Todaro nel video su instagram, nel quale parla anche della nuova positività di Samuel Peron. Rimane quindi da capire con chi ballerà sabato sera Elisa Isoardi…Il maestro di Ballando con le stelle è stato colpito da uno di quei malori che arrivano all’improvviso: l’appendicite. L’infiammazione colpisce da un momento all’altro e non manda segnali di avviso. Continua dopo la foto











Peccato perché prima della loro esibizione, Isoardi e Todaro erano anche i favoriti dei bookmaker alla vittoria, ora però dopo la scorsa puntata a guidare le quote di Stanleybet.it ci sono Paolo Contici e Veera Kinnunen. Raimondo Todaro è conosciuto principalmente per essere uno degli abili coach di Ballando con le stelle, il celebre show condotto dalla splendida Milly Carlucci. La passione per il ballo è nata in lui all’età di cinque anni, quando si divertiva a ballare con il fratello Salvatore, figura fondamentale nella sua esistenza: insieme hanno aperto una scuola di danza (Sensei Sicilia), trasformando i giochi d’infanzia in una professione che amano entrambi più di qualsiasi altra cosa.

Ti potrebbe interessare: Omicidio arbitro De Santis, “c’è un sospettato”: è stato ascoltato in procura