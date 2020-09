Lina Sastri (pseudonimo di Pasqualina) è un’attrice, autrice, regista e cantante. Cresciuta artisticamente con il grande maestro Eduardo De Filippo, Lina Sastri conta nel suo curriculum collaborazioni con i grandi del cinema italiano e internazionale come Nanni Moretti, Giuseppe Tornatore e Woody Allen. Nella sua bacheca non mancano i premi, Lina Santri ha vinto Nastri d’Argento e David di Donatello (uno per la migliore attrice protagonista, per Mi manda Picone (1984) e per Segreti segreti (1985) e uno per la migliore attrice non protagonista, per L’inchiesta nel 1987).

Non solo cinema e musica, Lina Sastri ha deciso di lanciarsi anche con la danza. Nel 2020, infatti, ha partecipato a Ballando con le stelle, il celebre programma in onda su Rai Uno e condotto da Milly Carlucci. Come cantante ha pubblicato numerosi album principalmente in napoletano. Ha partecipato al Festival di Sanremo nel 1992 con Femmene ‘e mare. Ha recitato nel film Li chiamarono… briganti! (1999) e sua è la voce nel brano musicale iniziale. (Continua a leggere dopo la foto)















Nel 2002 ha tenuto un concerto a Yokohama in Giappone. Nell’album Concerto Napoletano sono raccolte le più prestigiose e storiche canzoni napoletane del Novecento interpretate dal vivo in uno spettacolo del 2005. Nel 2000 ha inciso il brano Sole, Cielo e Mare in trio con Gigi D’Alessio e Peppe Barra. Nel giugno 2011 è stata insignita del titolo di commendatore al merito dal Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano.

Il teatro ha salvato la vita dell’artista: i suoi genitori, provenienti da un ambiente difficile, non volevano nemmeno iscriverla a scuola. A 17 anni si è trasferita a Roma per recitare. Il padre l’ha abbandonata per poi trasferirsi in Brasile, dove è morto anni dopo. Anche la mamma della cantante è scomparsa e lei le ha dedicato lo scritto intitolato La casa di Ninetta. (Continua a leggere dopo la foto)















Lina Sastri è stata fidanzata con il pittore e scultore Alessandro Kokocinski, in un’intervista ha raccontato del loro primo incontro: “Cantò una sua canzone, Com’è bello il mare. Lo conobbi così. Si mise a disegnare un Nettuno triste con un cavalluccio marino che ero io. Dopo sposò una donna meravigliosa che ha avuto accanto fino all’ultimo giorno di malattia”. (Continua a leggere dopo la foto)









Lina Sastri ha avuto una relazione Ruben Celiberti, etoile di fama internazionale, ballerino, coreografo, cantante e pianista argentino. Oggi l’artista napoletana è single. Lina Sastri è nata a Napoli (nel quartiere Vicaria, in via degli Zingari per l’esattezza) il 17 novembre 1950. È alta 165 centimetri e pesa circa 55 chilogrammi.

Daniele Scardina: età, altezza, peso, fidanzata e figli