Il ‘Boss delle Torte’ è diventato famoso in Italia in particolare per il suo programma su Real Time che faceva riferimento alla sua famiglia e alla sua grandiosa azienda di dolci. Il suo successo è stato incredibile, ma oggi Buddy Valastro è finito agli onori della cronaca per un episodio non proprio piacevole. Si è infatti immortalato in un posto sicuramente poco gradevole, il letto di un ospedale. Ha postato l’immagine in questione sul social network Instagram e sono arrivati tantissimi commenti.

Sembrerebbe che l'uomo abbia avuto un incidente, ma non sono chiari i contorni di questo episodio. Non è infatti stato chiarito dal diretto interessato quale sia stata la dinamica dei fatti né cosa sia successo. Ha semplicemente voluto condividere il suo momento decisamente no con tutti i suoi follower, soffermandosi esclusivamente sull'incidente occorso. Il suo braccio è ingessato, quindi sarà indubbiamente capitato qualcosa di particolarmente serio, anche se non gravissimo.















Lo scatto ha fatto preoccupare un po' tutti, ma questo imprevisto fortunatamente non gli ha causato danni irreparabili. Nonostante il gesso al braccio, pare non ci siano ulteriori problematiche che mettano a rischio la sua incolumità. Non è da escludere che nelle prossime ore o comunque nei prossimi giorni Buddy 'Il Boss delle Torte' possa riferire particolari più importanti su questo sinistro, che pare sia stradale. Tutti i fan gli hanno augurato una pronta e piena guarigione.















A proposito di personaggi noti che in questi giorni sono finiti in ospedale, spicca sicuramente il ballerino di 'Ballando con le stelle' Raimondo Todaro. Infatti, è stato ricoverato ed operato. Il maestro del programma di Milly Carlucci è stato colpito da uno di quei malori che arrivano all'improvviso: l'appendicite. L'infiammazione colpisce da un momento all'altro e non manda segnali di avviso, inoltre quando arriva è necessario sottoporsi a un'operazione chirurgica, come è successo a lui.









Tornando a Valastro, è nato il 3 marzo 1977 e nella vita professionale è appunto un pasticciere ed un personaggio televisivo. Il padre ha origini liparesi, mentre la madre è originaria di Altamura. A soli 11 anni ha iniziato a lavorare nella pasticceria dei suoi genitori ed ha preso in gestione l’attività imprenditoriale ad appena 17 anni, quando il suo papà è deceduto.

