“Andata a letto proprio…”. Sophie Codegoni, segnalazioni bomba sulla tronista UeD

Non c’è pace per la tronista di ‘Uomini e Donne’, Sophie Codegoni, che ieri era già stata messa nel mirino seppur indirettamente da Sara Croce. Quest’ultima ha riferito che si sarebbe intromessa in una sua precedente relazione sentimentale. Anche se il nome non è stato fatto ufficialmente, tutti hanno subito pensato a lei alla luce delle segnalazioni giunte sulla sua persona. Adesso sono arrivate altre novità da parte del portale ‘DonnaPop’, che ha quindi aggiunto dettagli succulenti.

Il sito fa riferimento ad una fonte che sarebbe molto vicina all’ex fidanzata di Andrea Damante. Questa ha quindi confermato l’ipotesi che si sia messa di traverso al rapporto amoroso tra la Bonas del programma di Paolo Bonolis, ‘Avanti un altro’, e questo ragazzo. Anzi, ci sarebbe molto di più: “Ci sarebbe proprio andata a letto”. Chissà se la tronista del dating show di Maria De Filippi vorrà replicare a queste pesanti accuse. E ora è spuntata un’altra segnalazione. (Continua dopo la foto)















‘DonnaPop’ è quindi riuscita a mettersi in contatto con questa ragazza, la quale ha detto che avrebbe avuto un vero e proprio flirt con il suo ex partner: “Stavo con il mio ex ragazzo e lei ci è andata a letto un paio di volte. Nonostante tutto ha sempre fatto finta di nulla anche se eravamo amiche”. Ma non sarebbe stato l’unico episodio. Infatti, lo stesso atteggiamento lo avrebbe assunto anche con altre ragazze. Questa fonte ha poi rivelato un altro aspetto da tenere in considerazione. (Continua dopo la foto)















Colei che ha fatto questa clamorosa segnalazione sulla Codegoni ha aggiunto di aver tralasciato in modo volontario alcuni dettagli molto gravi proprio per evitare di essere riconosciuta. Quindi ci sarebbero delle situazioni davvero incredibili. Più passano i giorni e più sono segnalate vicende poco piacevoli per Sophie. Non sappiamo se tutto questo inciderà negativamente sulla sua prosecuzione nel programma Mediaset. Resta da capire come possano reagire i corteggiatori. (Continua dopo la foto)









In passato si è parlato di lei soprattutto per sua mamma, che sembra davvero giovanissima: “Spesso ci dicono che siamo sorelle, ed io ne vado fiera – ha detto la neo tronista nella clip di presentazione di UeD – Effettivamente, fisicamente siamo uguali! L’unica differenza è che lei ha gli occhi azzurri ed io verdi”. Su papà Stefano, invece, si è scoperto che da tempo è legato a Man Lo Zhang, ex concorrente cinese del Grande Fratello 6.

