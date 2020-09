GF Vip, dopo il bacio con Pierpaolo Elisabetta Gregoraci tira in mezzo Flavio Briatore

Durante il ‘Grande Fratello Vip 5’ c’è stato il bacio tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Petrelli. Tra di loro il feeling sta aumentando sempre più e quello che è successo in piscina ha cementificato ancora di più il loro rapporto. L’uomo avrebbe confessato di essere seriamente interessato alla conduttrice e sono anche state fatto delle battute sull’ex marito di lei, Flavio Briatore. Il pubblico da casa si augura che possa nascere questa nuova coppia proprio all’interno della casa più spiata d’Italia.

La stessa Gregoraci, poco prima di varcare la porta rossa, aveva rilasciato un’intervista nella quale aveva detto di essere pronta per tornare ad amare qualcuno e si era augurata di poter conoscere qualcuno. Ma andiamo per ordine sui fatti: durante la prova in piscina c’è stato il bacio finto, ma che è sembrato comunque molto intenso, tra Elisabetta e Pierpaolo. Dopo questa situazione, i due si sono avvicinati sempre più e dunque è aumentata la possibilità che scatti la scintilla. (Continua dopo la foto)















Allora la Gregoraci ha poi voluto fare una battutina sull’imprenditore Briatore. Ricordiamo che sono stati una coppia per ben 13 anni ed hanno anche concepito un figlio, di nome Nathan Falco. Elisabetta, sempre comunque scherzando, ha affermato: “Ti fischiano le orecchie? Qualcuno ti nomina. I miei pretendenti, il mio ex marito, mio figlio…”. E Pierpaolo ha risposto: “Capirai. Uno per uno, fino a domani, bam!”. Flavio non ha ancora aperto bocca sulla vicenda. (Continua dopo la foto)















Proprio Briatore non era sembrato favorevole alla partecipazione di Elisabetta al reality show presentato da Alfonso Signorini. Ma dal suo canto, la showgirl è parsa molto convinta della scelta fatta: “Non è contento, ma gli ho spiegato che volevo fare questa esperienza”. E vedendo queste prime situazioni nella casa, la Gregoraci sta affrontando con entusiasmo questa sua avventura. C’è comunque grande attesa per comprendere quali possano essere state le reazioni al bacio da parte di Flavio. (Continua dopo la foto)









Amedeo Venza lancia un’indiscrezione clamorosa che riguarda il Grande Fratello VIP. “Pierpaolo ha appena confidato ai suoi coinquilini che è molto preso dalla Gregoraci e vuole provarci seriamente” sono le parole di Amedeo Venza sul suo canale Instagram. La notizia fa gioire i telespettatori del reality che hanno visto una scintilla nel bacio che si sono scambiati i due coinquilini.

“E ora vuole fare sul serio…”. Prima bomba di cuore al GF Vip: dopo quel bacio la situazione si complica…