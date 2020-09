“La brucerei nell’acido…”. Choc al GF Vip, il crollo di Denis Dosio. Davanti agli inquilini si lascia andare così

È tempo di confessioni per Denis Dosio, il giovane influencer concorrente della quinta edizione del Grande Fratello Vip. Il 19enne si è confidato con alcuni compagni d’avventura, raccontando il suo difficile cammino verso il successo e i momenti di grande paura e sconforto che ha dovuto sopportare per raggiungere la fama.

Per un momento il giovane youtuber ha abbandonato il suo fare un po' spavaldo per mostrare un lato inedito del suo carattere. A 14 anni ha iniziato a pubblicare video su YouTube, e da quel momento sono cominciati gli insulti. Secondo quanto raccontato da Denis, c'era persino chi proiettava i suoi video in classe, per poi ridere di lui.















"Mi arrivavano video di persone che a scuola mi prendevano in giro e dicevano cose terribili, allora mi sono chiuso in me stesso per un anno e mezzo. Perché volevo continuare a seguire il mio sogno, ma non volevo sentire quello che dicevano gli altri", ha raccontato il 19enne ai suoi compagni d'avventura.















"Ho sofferto tanto dai 14 ai 16 e grazie a questa mia sofferenza ho imparato ad andare avanti. E poi a 17 anni sono arrivato a 100mila follower, è scoppiato il fenomeno Denis Dosio. Quindi il mio ottimismo ha quella sofferenza dentro." Tuttavia c'è un grande rammarico che continua a tormentare Denis ed è qualcosa che riguarda la mamma.









“Mia mamma cancellava i messaggi, bloccava le persone, non mi vergogno a dirlo. Ho letto messaggi terribili, ho sentito mia madre piangere per quello che scrivevano. – ha detto tra le lacrime – Messaggi come “se incontrassi tua madre, la brucerei nell’acido”. Robe pesanti. Me ne sono sempre sbattuto, ma entro stavo male, mi ha distrutto e mi sono detto che ce la devo fare. Per questo non mi sono mai mostrato debole nelle storie di Instagram”.

