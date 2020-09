“No, basta!”. Mauro Corona, scontro in diretta con Bianca Berlinguer. Volano insulti, poi il gesto choc dello scrittore

Bianca Berlinguer, alle prese con una situazione imbarazzante. È accaduto nello studio di Cartabianca, proprio durante la diretta tv, quando l’opinionista e presenza ormai fissa del programma, Mauro Corona, si è lasciato andare ad alcune spiacevoli espressioni. Il pubblico italiano conosce la facilità con cui lo scrittore è solito dire la sua, ma questa volta i limiti sono stati decisamente oltrepassati.

Tutto ha avuto inizio quando Bianca Berlinguer ha invitato Mauro Corona a non proseguire nel suo intervento dopo che quest'ultimo aveva citato il nome di un albergo. Una forma di 'pubblicità' che non è in alcun modo consentita, che ha giustamente portato la conduttrice a porre un divieto perentorio. Mauro Corona, dal temperamento sempre molto vispo, non ha esitato a inveire contro la Berlinguer.















"Senta Bianchina. Se lei mi vuole qui tutta la stagione mi fa dire le cose, sennò la mando in malora e me ne vado", afferma Corona a cui segue la risposta della conduttrice: "Non posso farle fare pubblicità ad alberghi. Faccia quello che vuole". Dopo una simile affermazione, Mauro Corona perde il controllo e aggiunge qualcosa che nessuno si sarebbe mai aspettato.















"Stia zitta una buona volta, gallina. La sua trasmissione da stasera se la conduce da sola, gallina". senza neanche farselo ripetere più volte, Mauro Corona ha deciso di abbandonare lo studio sotto gli occhi ancora increduli di tutti. Ovviamente la conduttrice non si è trattenuta: "Senta, io non posso accettare che lei diventi maleducato e sgradevole, insultando me che sono qui a condurre la trasmissione".









C’è grande intesa tra Mauro Corona e Bianca Berlinguer. #cartabianca (22 settembre 2020) pic.twitter.com/Tyafmx2ohp — LALLERO (@see_lallero) September 22, 2020

E ha aggiunto: “Quindi ‘gallina’ lo dice a chi vuole ma non si permetta di dirlo a me. Chiaro il concetto? Dopodiché ci sono regole che anche lei deve rispettare. Non si può fare pubblicità in televisione ad alcuni alberghi”. La collaborazione tra Mauro Corona e Cartabianca avrà modo di proseguire o il programma si vedrà costretto a scegliere un altro opinionista dal carattere meno impulsivo?

