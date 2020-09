GF Vip, la rivelazione choc di Barbara D’Urso lascia senza parole: cosa sta succedendo nel reality

Iniziano a circolare voci davvero molto strane sul ‘Grande Fratello Vip 5’ e in particolare su due protagonisti del reality show, ovvero Massimiliano Morra ed Adua Del Vesco. I due sono stati insieme in passato e, dopo un periodo di grandi litigi, è giunta finalmente la pace. Ma i discorsi che i gieffini hanno fatto tra di loro sono apparse molto particolari. E Barbara D’Urso ha fatto alcune aggiunte nella puntata di oggi, martedì 22 settembre, di ‘Pomeriggio 5’. Vediamo cosa sta succedendo.

Si sta infatti parlando di una vera e propria setta e la conduttrice Mediaset ha confermato di aver sentito voci simili da una testimonianza di una terza persona, che avrebbe avuto a che fare con la stessa storia. Al termine della diretta del programma condotto da Alfonso Signorini, Adua e Massimiliano si sono lasciati andare ad alcune considerazioni in giardino. Qui sono stati ricordati alcuni aneddoti appartenenti al passato, che sono molto oscuri. Ed è stata lei ad iniziare il discorso. (Continua dopo la foto)















“Mi stavo inguaiando. C’è stato il periodo in cui ho avuto paura, non ho passato dei bei momenti. A me dispiace se anche tu sei stato in psicanalisi. Certe cose hanno devastato entrambi. Abbiamo vissuto una fase che vorremmo cancellare, abbiamo subito cose che ci segneranno a vita. Quelle cose non le ho subite solo io, ma anche te, solo noi possiamo capire”. E l’attore ha risposto: “Quando ne sono uscito io avevo seriamente paura per te. Leggevo anche cosa dicevano i giornali”. (Continua dopo la foto)















E poi: “Ricevevo telefonate, istigazioni. Tu non hai idea della cattiveria di quella persona”. I due attori hanno definito questa persona in cattivo “Lucifero”. Barbarella oggi ha quindi affermato: “C’è un’altra persona, di cui non dirò mai il nome nemmeno sotto tortura, che mi ha raccontato la stessa cosa. Mi ha raccontato che era una situazione molto particolare”. Gli opinionisti di ‘Pomeriggio 5’ hanno provato ad insistere, ma lei non ha voluto fornire ulteriori dettagli. (Continua dopo la foto)









#GFVip: cosa è questa storia di Adua Del Vesco e Massimiliano Morra vittime di una setta? Ecco quello che sappiamo fino a ora spiegato da @carmelitadurso #Pomeriggio5 pic.twitter.com/yekWVbINV6 — Pomeriggio 5 (@pomeriggio5) September 22, 2020

Carmelita ha concluso, dicendo: “Se vogliono parlano i protagonisti”. In molti hanno fatto riferimento alla conduttrice Michelle Hunziker, vittima anche lei di una setta, ma la presentatrice ha spiegato che c’è ancora di più in questo caso: “Questa è una cosa ancora più forte, che ha coinvolto diversi personaggi del mondo dello spettacolo”. Chissà se qualcuno prima o poi vuoterà il sacco.