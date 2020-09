Un’altra concorrente del Grande Fratello Vip minaccia di abbandonare la casa. È successo in un momento di confidenza tra le inquiline donne. Tra queste Myriam Catania e Adua Del Vesco tornano a parlare del caso Massimiliano, l’ex fidanzato dell’attrice. La giovane attrice sente che negli ultimi giorni sta mostrando la propria sensibilità, ma l’altra replica scettica: “Ho visto solo rabbia però”.

La doppiatrice infatti afferma che l’effetto provocato probabilmente non è quello che Adua si aspetta: “Da fuori la si vede in modo diverso. Accusi Massimiliano, lo hai ribadito urlando, come se fosse una cosa estremamente grave.” Adua però ci tiene a precisare nuovamente la sua posizione: quanto fattole dall’ex non è di natura fisica: “Ma non c’è solo quello di grave”. (Continua a leggere dopo la foto)















Myriam si preoccupa del futuro del concorrente, costretto a fare i conti con quest’accusa al momento ancora indefinita: “Quando uscirà penseranno che è un mostro, forse è meglio che tu esorcizzi questo episodio. Almeno spiega che è non è qualcosa di così terribile, dai qualche indizio.”

Adua sembra perplessa, si preoccupa anche lei dell’effetto che hanno avuto le sue parole: “Massimiliano è stato nominato tante volte, però non deve essere colpa mia. Ho detto ai miei compagni che non devono farsi condizionare dal nostro passato e per me lo nominano a prescindere.” (Continua a leggere dopo la foto)















Myriam incalza sempre di più, con una certa aggressività: “Rischiamo di distruggere quest’uomo che è già molto sotto pressione”. A questo punto la convizione di Adua inizia a incrinarsi: “Me ne voglio andare, non avere un gruppo che mi supporti non mi piace”.

Dayane e Matilde, anch’esse presenti, tentano di consolarla, dicendo che bisogna pensare a se stessi in quello che è un gioco da affrontare con un certo egoismo. Ma Adua ormai è ossessionata dal pensiero: “Questo non mi piace, mi fa sentire sempre più sola”. (Continua a leggere dopo la foto)









La ragazza sente montare la pressione perché Myriam continua ad accusarla di aver innescato la polemica durante il primo incontro con Massimiliano. Adua, non riuscendo più a sopportare le domande di Myriam, chiede una tregua tra le lacrime: “Per favore, non parliamone più, vorrei uscire da qui perché se devo continuamente parlare di questa storia… La mia preoccupazione è il mio ragazzo e i miei genitori, il resto non mi interessa”. Myriam si scusa, affermando di essere stata inquisitiva, ma di aver voluto solo il bene della compagna.

Barbara D’Urso è una furia in diretta. Quel commento dell’ospite le fa perdere la testa