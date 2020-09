Barbara D’Urso è una furia in diretta. Quel commento dell’ospite le fa perdere la testa

Puntata incandescente quella di oggi, martedì 22 settembre, di ‘Pomeriggio 5’. Barbara D’Urso ha infatti perso le staffe in diretta televisiva. Tutta colpa di un santone, che è stato ospite proprio nella trasmissione. Quest’uomo, Eliseo Bonanno, si fa chiamare da tutti ‘vero profeta di Dio’. Ma ciò che ha dichiarato non ha fatto piacere alla padrona di casa, che ha immediatamente reagito. Lui ha affermato che avrebbe dovuto essere in onda ieri, ma il suo intervento è stato rimandato.

La causa dello slittamento sarebbe stato il fatto che la presentatrice ha dato troppo spazio ai genitori di Antonella e Giovanni, mamma e papà della piccola Miriam, morta a soli 5 anni mentre si trovava a lezione di danza. Allora Carmelita non ci ha visto più e si è letteralmente imbufalita. Le sue parole sono state emblematiche e non hanno bisogno di molte spiegazioni. La presentatrice di Canale 5 si è arrabbiata come non mai. Vediamo cosa ha affermato precisamente. (Continua dopo la foto)















La D’Urso ha dunque riferito: “Non permetterti di paragonarti ad una mamma di una bambina morta a 5 anni. Io ti faccio delle domande alle quali tu rispondi. Non chiedi a me di fare un comizio o un monologo”. Bonanno ha dunque detto di aver avuto un vero e proprio mandato direttamente dal Signore. Questo è avvenuto 33 anni fa. Ma le sue affermazioni sono state abbastanza poco chiare e la conduttrice se n’è ovviamente accorta. E si è nuovamente infastidita moltissimo. (Continua dopo la foto)















La regina di Mediaset non ci ha visto più: “Tu giri la frittata”. Eliseo allora si è infuriato a sua volta ed ha accusato Barbara di cambiare del tutto le sue parole per far passare dei messaggi non corretti. Il santone ha successivamente affermato che è stato unto proprio da Dio e tutti coloro che sono unti appartengono allo Spirito Santo. Allora Barbarella ha voluto saperne di più: “In che modo ti parla Gesù?”. E lui ha risposto: “In sogno, in visione, fa udire la sua voce come faceva con i profeti nel Vecchio Testamento”. (Continua dopo la foto)









Poi la conduttrice televisiva ha fatto presentare la moglie di lui, che ha solo 27 anni. Bonanno ha replicato: “Non te ne frega niente di mia moglie e della differenza di età”. E la D’Urso ha ribattuto: “Sono a favore della differenza di età e non puoi dirmi che non deve fregarmi niente, altrimenti tua moglie non doveva stare vicino a te”. Una puntata quindi davvero scoppiettante.

Fausto Leali squalificato dal GF Vip, la moglie ci mette la faccia e rompe il silenzio