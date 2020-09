Fausto Leali squalificato dal GF Vip, la moglie ci mette la faccia e rompe il silenzio

Continua a far discutere la squalifica di Fausto Leali al ‘Grande Fratello Vip 5’. Nella puntata di ieri, lunedì 21 settembre, Alfonso Signorini ha ufficializzato la decisione a causa di affermazioni ritenute razziste dal programma nei confronti di Enock, ovvero il fratello del calciatore Mario Balotelli. In precedenza, dopo le polemiche scaturite su sue dichiarazioni su Mussolini e Hitler, la produzione aveva chiuso un occhio ma stavolta è stata inclemente dando una punizione severissima.

Adesso ad intervenire sulla vicenda dell’artista originario di Brescia è sua moglie Germana Schena. La donna ha voluto rilasciare un’intervista al settimanale ‘Chi’, diretto proprio dal padrone di casa del reality show. Ha voluto subito chiarire una cosa: suo marito non è un uomo né razzista né è un fan del fascismo. Si è dispiaciuta del fatto che non sia uscito fuori il vero carattere di Fausto, che non ha potuto dare il meglio di sé visto il poco tempo a disposizione avuto da lui nella casa. (Continua dopo la foto)















La signora Leali ha iniziato così il suo dialogo con il giornalista: “Mio marito ha sbagliato, è vero, ma non è un razzista, la sua musica oltretutto affonda le radici proprio nel blues. E non è neanche un fascista, Fausto in 50 anni di carriera non si è mai schierato politicamente”. Poi Germana Schena ha aggiunto: “Era partito con l’intenzione di divertirsi, lui è abituato a stare con i giovani, invece si vede che trovarsi chiuso lì dentro con persone con cui non ha confidenza lo ha messo a disagio”. (Continua dopo la foto)















La donna ha concluso: “Ha fatto delle gaffe, anche importanti. In realtà è un uomo buono, generoso, mentre nella Casa l’ho visto nostalgico, pensieroso…Insomma, non è certo venuta fuori la sua vera personalità”. Ricordiamo che Germana è la terza moglie di Leali. Si è incontrato con lei negli anni Novanta. La coniuge è una vocalist che ha 30 anni in meno del cantante. I due si sono però ufficialmente uniti in matrimonio soltanto qualche anno fa, nel 2015. (Continua dopo la foto)









In precedenza, l’ormai ex concorrente del programma Mediaset è stato legato sentimentalmente a Milena Cantù dal 1968 al 1983. Ha avuto anche due figlie di nome Deborah e Samantha. Poi si è unito a Claudia, dalla quale ha avuto altri due figli: ovvero Lucrezia e Francesco Faustino. Per lui adesso uno dei momenti più difficili e tristi dal punto di vista personale.

