Nella puntata di ‘Uomini e Donne’ al pubblico da casa non è piaciuta una situazione in particolare. Facundo è stato ufficialmente mandato via dalle troniste Jessica Antonini e Sophie Codegoni. I modi che sono stati usati non sono assolutamente stati graditi e la gente si è riversata su Twitter per esprimere tutto il suo forte malcontento e la sua rabbia. In particolare, è stato Twitter il ‘terreno’ di battaglia. Alcuni hanno approvato la scelta delle troniste, altri invece non l’hanno accettata.

Apprezzamenti sono stati invece espressi per Maria De Filippi. Jessica ha detto di aver parlato di nuovo con Facundo e i due hanno confessato di non trovarsi bene, quindi non è scattato il feeling. Il corteggiatore ha aggiunto che si è avvicinato alla ragazza esclusivamente per porgerle le sue scuse sincere. Ma Sophie, visto che lui ha perso del tempo per soffermarsi su Jessica, ha preso la decisione di chiudere definitivamente la conoscenza. Ma Facundo non ci ha creduto in un primo momento.















Gianni Sperti e Maria De Filippi gli hanno fatto capire che doveva abbandonare immediatamente lo studio. Ma nonostante questa scelta da parte delle troniste, lui ha continuato a discutere perché pensa che loro non abbiano capito realmente i suoi intenti. Poi il modo di Jessica non è piaciuto ai telespettatori e agli utenti, che l'hanno definita "arrogante". Sperti si è comunque rivolto nei confronti dell'istruttore di fitness, dicendo: "Per alzarti e andare a casa non ce l'hai le pa…e".















E l'opinionista ha aggiunto ancora: "Quanto dobbiamo aspettare prima che tu alzi il cu..o e te ne vai", ha detto infastidito. Ma Facundo ha continuato ad esprimere tutta la sua sorpresa. A quel punto, tenuto conto che il giovane non si alzava e non lasciava la trasmissione, è stata la De Filippi ad intervenire per farlo uscire. Anche se Facundo non è stato mai amato dal pubblico, stavolta è stato difeso in rete proprio perché c'è stato un modo poco carino per cacciarlo definitivamente via.









Maria ha affermato: “Se vuoi lo diciamo anche in argentino, ma te ne devi annà”. Ha quindi lasciato lo studio salutando il pubblico. Ecco i commenti online: “Comunque sicuramente Facundo non voleva mollare la sedia, ma ciò non toglie che sia stato maltrattato da tutti in maniera vergognosa”, “Che schifo, comunque il modo in cui hanno trattato Facundo”.

