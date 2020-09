Sandra Milo torna a far parlare di sé. Protagonista di un’estate ricca di appuntamenti come inviata de ‘LA vita in diretta’, l’attrice si era battuta a giugno per la situazione in cui versavano attori e mondo dello spettacolo stretti dall’emergenza coronavirus. Sandra Milo, per chi non ricordasse, era arrivata a minacciare lo sciopero della fame poi sospeso.

Adesso un nuovo capitolo più intimo e doloroso. Nella puntata di ieri di Storie Italiane, Enrica Bonaccorti aveva confessato per la prima volta di aver subito, durante l’infanzia, degli abusi da parte di persone vicine alla sua famiglia. La conduttrice, oggi, è tornata nella trasmissione di Eleonora Daniele per approfondire il tema e fare delle precisazioni. Ospite in studio anche Sandra Milo, che, diversi anni fa, aveva già trovato il coraggio di confessare le violenze subite da parte del suo ex marito. Continua dopo la foto















La musa di Fellini, però, forse non era mai scesa così tanto nei particolari: “Sono stata operata diverse volte per le violenze subite: alle orecchie, alla mascella e al naso”. Questa la confessione choc sugli abusi subiti di Sandra Milo. La speranza è che, lanciato dal ‘palcoscenico’ privilegiato di Rai1, il messaggio possa avere la giusta risonanza in termini di sensibilizzazione. Continua dopo la foto















Nella puntata di oggi di Storie Italiane, dunque, Sandra Milo è intervenuta, insieme ad Enrica Bonaccorti (tornata per delle precisazioni) ed Eleonora Daniele, sul tema della violenza sulle donne. L’attrice, in passato vittima di violenza da parte del marito, ha raccontato la sua esperienza per spiegare al pubblico di Rai1 la condizione delle donne che subiscono maltrattamenti di natura fisica e psicologica. Continua dopo la foto











“E’ una cosa estremamente dolorosa per la donna e, soprattutto, molto, molto umiliante. Ti senti come un mucchietto di carne senza valore”. Difficile aggiungere qualcosa a queste parole. Riportiamo, consapevoli che, in questi casi, vada lasciato spazio alle parole sacrosante, piene di dolore, dei diretti interessati, la fine del discorso sulla violenza che Sandra Milo ha tenuto da Eleonora Daniele a Storie Italiane: “Non è tanto il dolore fisico: è il fatto che qualcuno che dice di amarti possa fare queste cose”.

