Tommaso Zorzi si è subito imposto come grande protagonista di questa quinta edizione del GF Vip. Protagonista un po’ sfortunato dal momento che per motivi di salute è stato costretto a uscire dalla Casa per ben due volte nel giro di una settimana. Poi, nel corso della terza diretta, ha spiegato il motivo del suo malessere.

Niente covid, l'influencer ha uno pneumococco (un'infezione alla vie respiratorie) ma è stato proprio lui a rassicurare tutti sulle sue condizioni di salute. "Non sono stato bene. Non mi vergogno a dirlo, ho uno pneumococco e sono sotto paracetamolo, non morirò questa volta". Tommaso ha spiegato che la prima volta che ha avuto la febbre ha preso un antibiotico che non è riuscito a sconfiggere il batterio. Poi i medici gli hanno cambiato medicina e ora spera di guarire in fretta.















Finita la diretta di lunedì, Tommaso Zorzi si è confidato con i suoi coinquilini su un argomento molto intimo: il rapporto con il padre, che è tutt'altro che facile. Una situazione, questa, che lo farebbe soffrire molto, come ha raccontato nella notte in Casa. Probabilmente si è aperto perché colpito dall'incontro tra Guenda e il padre Amedeo Goria nel corso della diretta.















"Io non ho un papà – ha spiegato -, è l'ultima persona che chiamerei, penso che lui abbia messo in ordine le sue priorità ed io non sono tra quelle. Mio padre non mi dà un abbraccio da 8 anni". Tommaso sostiene che questa assenza abbia pesato anche sulla sua vita sentimentale: "Non poter contare su una figura di padre, per me ha significato non fidarmi degli uomini. Ed è una cosa che da gay vuol dire: non avere relazioni. Vado dallo psicologo, ho amici uomini ma sono rapporti che coltivo da anni. Cerco il nido".











Lorenzo Zorzi è manager presso una società di software e a detta del figlio è “uno che si nasconde, non ne parla con nessuno: né con me, né con mia sorella, né con mia mamma”. Per questo non è semplice affrontarlo, come gli hanno consigliato gli altri: “Ho sempre aspettato che lui facesse la prima mossa perché se tu sei padre hai un dovere nei confronti della tua famiglia. Lui non mi ha mai protetto, non ha mai protetto mia sorella. Sì, a volte mi scrive e mi manda gli articoli dei giornali su di me dicendomi ‘Bravo’. Allora piuttosto non voglio avere un rapporto”.

