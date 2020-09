Tanta commozione in diretta per Elisabetta Gregoraci, che nella terza puntata del GF Vip ha reso partecipe il pubblico della sua storia. Dalla famiglia in Calabria ai primi passi verso il mondo dello spettacolo fino al matrimonio con Flavio Briatore e la nascita di Nathan Falco.

Alfonso Signorini le ha mostrato le foto della sua mamma, scomparsa anni fa per una grave malattia. “La prima volta che si è ammalata aveva 38 anni e non ha mai smesso di lottare”, ha ricordato Elisabetta senza nascondere l’emozione. Mamma Melina è morta nel 2011, all’età di 52 anni e la showgirl ha racconta della sua malattia: “Non si è mai fermata – ha spiegato la conduttrice – nemmeno quando non c’era niente da fare. Lei ha dato sempre sostegno agli altri”. “È stata una donna straordinaria per tutte le cose belle che ha fatto agli altri”. (Continua dopo la foto)















Il presentatore le ha poi rivelato di quando ospite a Soverato, paese di origine della Gregoraci, ha conosciuto sua madre che gli ha mostrato la “cameretta” della showgirl rimasta intatta anche dopo che ha lasciato la Calabria per realizzare i suoi sogni. Altro momento molto intenso per Eli, che ha cercato invano di trattenere le lacrime. Poi un momento di puro intrattenimento. (Continua dopo la foto)















Nella prova per il budget settimanale, Elisabetta Gregoraci si è dovuta lasciare andare a un bacio appassionato con Pierpaolo Petrelli in piscina. Quello che per tutta la serata ha catalizzato l’attenzione del pubblico? La sua bellezza, certo, ma anche il suo outfit pazzesco. Ancora una volta total white. Ed extra lusso: il look per la terza puntata del GF Vip è firmato Bottega Veneta. (Continua dopo le foto)











Nel dettaglio, ha abbinato un paio di maxi shorts da 2.100 euro a un maglione in cotone con le maniche lunghe e una catena intorno alla scollatura che sul sito ufficiale della Maison viene venduto a 1.300 euro. Ai piedi Eli ha indossato sandali argentati di Prada con il tacco a spillo e tre fascette “arricciate”, il cui prezzo è di circa 379 euro. Il totale è presto detto (senza considerare i preziosi accessori): ben 3.779 euro…

