Flavia Vento, dopo l’addio improvviso dal GF Vip arriva la decisione ufficiale di Mediaset

La sua permanenza dentro la casa del Grande Fratello è durata meno di un giorno. Colpa, racconta Flavia Vento, di una nostalgia invincibile nei confronti dei suoi cani con alcuni dei quali vive in simbiosi. Nessun attacco di panico ha precisato in diretta da Barbara D’Urso. Niente che abbia natura diversa dalla libera scelta di abbandonare il programma.

Subito dopo l’uscita era circolata la voce di una penale da pagare. Contrariamente a quanto avvenuto in passato con altri concorrenti, la showgirl 43enne non avrà alcuna ripercussione economica su questa decisione improvvisa. È stata la stessa Flavia a chiarirlo in una intervista concessa al settimanale Di Più Tv, nel numero in edicola da martedì 22 settembre 2020. Il contratto della Vento non prevedeva alcuna sanzione in caso di abbandono volontario. Ma la diretta interessata ci ha tenuto a precisare che sarebbe andata via anche in caso contrario. Continua dopo la foto















Flavia ha lasciato a casa ben cinque cani, che per lei sono come dei figli, e non ha retto alla distanza. Troppo grande l’angoscia e l’ansia di vivere per tanti mesi in un bunker senza avere notizie sul loro conto.“Ero entrata con le migliori intenzioni, ma quando mi sono svegliata, dopo la prima notte passata con gli altri inquilini, ho iniziato a provare un forte senso di nervosismo”, ha confidato Flavia Vento alla rivista edita da Cairo Editore. Continua dopo la foto















L’ex gieffina ha raccontato di aver chiesto alla produzione del Grande Fratello Vip di poter fare una telefonata a casa per sapere come stavano i suoi adorati quattro zampe. In particolare Flavia è stata in grande apprensione per Piri, un cagnolino anziano, di sedici anni e cardiopatico. Continua dopo la foto











“Ho pensato che stare lontano da me potesse causargli uno stress troppo forte, tanto da ucciderlo. Ho iniziato a temere per la sua vita. Durante la giornata ho pensato solo a questo. Avevo il terrore che da un momento all’altro potessero annunciarmi la sua morte. Stavo impazzendo. Ho avuto un autentico attacco di panico e non ce l’ho fatta più. Sono dovuta uscire”, ha chiarito. Prima di entrare nella Casa più spiata d’Italia Flavia aveva lasciato i suoi animali nella pensione di Massimo Perla, l’addestratore di cani più famoso e bravo della tv. Ma questo non è bastato a rassicurare la Vento, che ha mollato tutto per poter rivedere i suoi cani.

Ti potrebbe interessare: Federico Fashion Style, scatta la multa per il parrucchiere dei vip: cosa ha fatto