“Lascia…”. Suor Cristina, la voce sull’ex vincitrice di ‘The voice’ corre veloce ed è una vera bomba

Ha incanto giudici e spettatori nel corso della seconda edizione di The Voice of Italy, ammaliando tutti con la sua voce. Era il 2014 quando Suor Cristina comparve per la prima volta in televisione cantando “No one” di Alicia Keys, da allora ne ha fatta di strada e ha raggiunto il sogno di diventare una cantante.

Dopo la fine del talent con J Ax ha pubblicato l’album Sister Cristina, uscito il 10 novembre 2014 e realizzato con la Universal, che conteneva il discusso brano “Like a Virgin”, grande successo di Madonna. Oltre a The Voice of Italy, nel 2019 Suor Crisina ha partecipato a Ballando con le Stelle, il programma in onda su Rai Uno e condotto da Milly Carlucci. (Continua a leggere dopo la foto)















La sua vocazione per il canto inizia fin da ragazzina, dopo aver studiato canto e ballo all’accademia di Roma dove Claudia Koll è direttrice, Cristina entra nel noviziato delle Orsoline e va in Brasile, dove passa due anni a lavorare con i bambini poveri. “Il Brasile ha fatto scoppiare di nuovo in me la musica,” dice, “Non riuscivo più a trattenerla. Cantavo per la gente del posto e tutt’a un tratto ho capito che musica e fede possono coesistere senza conflitti’’. Suor Cristina prende i voti nel 2012 nella congregazione delle suore orsoline della Sacra Famiglia. (Continua a leggere dopo la foto)















Nel 2013 vince il concorso canoro religioso Good News Festival in Roma, trasmesso da TV2000, con il brano Senza la tua voce, che verrà pubblicato come singolo il 30 luglio di quell’anno. Poi il grande successo di grazie a ‘’The voice of Italy’’ e ”Ballando con le stelle”. Ora Suor Cristina è pronta a tornare in televisione nel programma di Tv8, Name that tune – Indovina la canzone di Enrico Papi. (Continua a leggere dopo la foto)









E tra le voci che circolano sulla suora più famosa d’Italia c’è anche quella di una che ha fatto scalpore. Secondo indiscrezioni Suor Cristina potrebbe lasciare i voti, abbandonare il velo per dedicarsi alla musica e alla televisione. Una notizia che, però, non è mai stata confermata dalla diretta interessata.

Alfonso Signorini, finalmente! L’ha appena saputo e questa sì che è una notizia bomba