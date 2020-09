E Alfonso Signorini può finalmente esultare. Un bel risveglio e anche un sospirone di sollievo per il giornalista e conduttore dopo le batoste della scorsa settimana. Questa volta, infatti, la notizia, arrivata poco fa, è positiva e riguarda il GF Vip. Dopo una partenza in sordina e un secondo appuntamento con record negativo di spettatori, il reality di Canale 5 è tornato ad appassionare il pubblico.

Lunedì 21 settembre 2020 il programma condotto da Signorini, affiancato ancora una volta da Pupo e dalla new entry Antonella Elia, è riuscito a vincere la sfida degli ascolti (anche se i risultati di un tempo sono ancora lontani): è stato il più visto in tv nella serata. Vero è che la terza puntata è stata piuttosto intensa e movimentata. Dalla squalifica di Fausto Leali al collegamento in diretta con Mario Balotelli.















E ancora: il bacio (per gioco) di Elisabetta Gregoraci a Pierpaolo Pretelli, le complicate vicende sentimentali di Adua Del Vesco e Massimiliano Morra, le lacrime di Guenda Goria per il padre e anche una sfuriata del padrone di casa contro Franceska Pepe hanno appassionato 3 milioni di telespettatori con il 18.50% di share. Ma senza nulla togliere al GF Vip va detto anche che questo lunedì la concorrenza non era quella di sempre.















Viste le elezioni e il referendum, le altre reti si sono dedicate principalmente alla politica e ai risultati. Su Rai1 Bruno Vespa con il suo Speciale Porta a Porta non è andato oltre 1.214.000 spettatori con il 7.30%, tanto che è stato battuto anche da Rai 2 dove Boss in Incognito con Max Giusti è stato seguito da 2 milioni di persone con l'8.80%.











Non male i dati raggiunti da Italia1: il film Colombiana con Zoe Saldana ha totalizzato 1.736.000 con il 7.90%. Ma come riporta Bubino blog, il programma televisivo più visto di lunedì 21 settembre è stato Reazione a catena. Il game show di Marco Liorni, che ormai è un must del piccolo schermo, lunedì ha incollato davanti alla tv ben 4.221.000 con il 22.83% di share. Niente da fare invece per Caduta Libera di Gerry Scotti che non è andato oltre 2.814.000 spettatori con il 15.94%.

