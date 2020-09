“Non ha perso tempo…”. Elisabetta Gregoraci, scatta il primo bacio hot nella casa del GF Vip

Si sta trasformando in qualcosa di eccitante l’avventura di Elisabetta Gregoraci all’interno della casa del Grande Fratello Vip – Canale 5 – con una serie di baci concessi a Pierpaolo Petrelli, che ha vissuto attimi da sogno. Tra i due si era intuita una certa sintonia e simpatia, e allora guarda caso Alfonso Signorini ha fatto in modo che finissero insieme per la sfida settimanale, quella dei lunghi baci in apnea nella piscina della casa. Petrelli si è immediatamente auto candidato per essere il partner della Gregoraci e il GF Vip ovviamente ha dato il suo assenso: la coppia non ha affatto deluso, anzi è andata ben oltre le attese, anche se il bacio sott’acqua non è bastato a superare la prova.

“Potete recuperare i secondi con un bacio lunghissimo non in apnea se volete la spesa”, è stata la proposta di Signorini. E sorprendentemente la Gregoraci e Petrelli non si tirano indietro: si lasciano andare ad un bacio vero e lungo, mandando in tilt tutti i social. Che possa esserci qualcosa oltre il gioco? Ma non solo Pierpaolo, dopo un abbraccio in giardino nella Casa del “Grande Fratello Vip” si sono ritrovate bocca a bocca per pochi secondi. In una sorta di “bacio saffico”. (Continua a leggere dopo la foto)















Elisabetta Gregoraci e Myriam Catania scatenano i social e i gossip. La showgirl e l’attrice si mostrano amiche e complici. Anche se l’incontro ravvicinato è solo accidentale… Anche nella casa la Gregoraci, entrata venerdì sera, non rinuncia a tenersi in forma. Insieme ad alcuni coinquilini ha deciso di fare qualche esercizio, visto anche l’abbigliamento sportivo trovato da tutti gli abitanti della casa in spogliatoio. (Continua a leggere dopo la foto)























Fra flessioni e addominali, inforcando gli occhiali da sole, Elisabetta si e’ presa cura della sua forma fisica mentre si trovava in giardino. Intanto, vicino a lei, Patrizia De Blanck spiegava ad alcuni altri abitanti della casa come fare un esercizio per sciogliere i muscoli della schiena e della cervicale. (Continua a leggere dopo la foto)



Ma oltre attestati di stima e baci, anche le prime rogne al Grande Fratello Vip per Elisabetta. L’ex moglie di Flavio Briatore è stata criticata da Fulvio Abbate dopo aver ottenuto l’immunità insieme a Denis Dosio. Fulvio non ha esitato a definire Elisabetta “una larva”, lasciando così di sasso la diretta interessata che ha prontamente chiesto spiegazioni.

