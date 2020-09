La terza puntata del Grande Fratello Vip è stata caratterizzata da una serie di momenti di tensione e colpi di scena. A inizio puntata è stata subito affrontato il caso Fausto Leali, poi squalificato in diretta per le frasi pronunciate durante un confronto con il fratello di Mario Balotelli, Enock Barwuah. Quella che più ha fatto infuriare il pubblico è stata: “Nero è il colore, ne..o è la razza”.

A nulla sono valse le scuse del cantante e il perdono di Enock per quelle uscite infelici: dopo averne discusso con gli abitanti della Casa, dove va detto che nessuno ha tentato di aggravare la posizione di Leali, Signorini ha ammesso di non poter lasciar perdere quanto accaduto poiché non deve passare un messaggio sbagliato. E ha comunicato il provvedimento disciplinare al concorrente: squalifica immediata. (Continua dopo la foto)















Una decisione che ha molto colpito gli altri inquilini, dispiaciuti e rammaricati per la vicenda. Ma nel corso della serata anche ampio spazio alla commozione. Elisabetta Gregoraci ha parlato della sua storia e del rapporto con sua madre intenerendo tutti, Enock ha potuto vedere il fratello Mario in collegamento e regalato a pubblico e inquilini risate ed emozioni. E Guenda Goria ha potuto chiarirsi con suo papà Amedeo. (Continua dopo la foto)















Durante la settimana nella Casa la figlia di Maria Teresa Ruta ha parlato del suo rapporto con il padre, il giornalista Amedeo Goria. Che a quanto pare non è molto bravo ad esprimere le sue emozioni e questo ha fatto spesso soffrire Guenda. Nel corso della diretta di lunedì la sorpresa: papà e figlia si sono visti, anche se attraverso il vetro, e hanno parlato. (Continua dopo le foto)











Un momento molto toccante che ha colpito anche Pupo. Quando infatti Signorini gli ha chiesto delle sue figlie, l’opinionista ha rivelato: “Non le ho mai lasciate volutamente, sono sempre stato con loro, le ho sempre baciate ed abbracciate”. Ma mentre parlava, Pupo si è commosso ed è finito in lacrime, non riuscendo nemmeno a finire il suo concetto tanta era l’emozione. Il conduttore senza parole: “Io non ho mai visto Pupo così”, ha commentato. E poi: “Mi dispiace, ma da un certo punto di vista è una gioia quando il cuore parla”.

“Ecco cosa ho”. GF Vip, finalmente la verità sulla salute di Tommaso Zorzi. I medici confermano tutto