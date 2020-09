Dopo Anna Tatangelo, Gigi D’Alessio alla corte di Mara Venier. Il cantautore napoletano è stato ospite di Domenica In il 20 settembre ma anche lui, come la ex, non ha parlato della recente rottura ma ha presentato un nuovo progetto realizzato insieme ad alcuni rapper. L’ingresso in studio è stato infatti festoso e divertente, con Gigi sul palco insieme ai giovanissimi rapper che ne fanno parte.

Dopo l’esibizione, la conduttrice ne ha approfittato per conoscerli meglio e tra loro anche uno che per lei non è affatto una faccia nuova: Luca D’Alessio, terzogenito del cantante, che ha come nome d’arte LDA. “Io ti ho visto nascere – ha detto Mara, orgogliosa – Perché lui è Luca il figlio di Gigi D’Alessio. Io ero in camera d’ospedale con la tua mamma quando sei nato, e invece papà sai dov’era?”. (Continua dopo la foto)















Immediata la risposta del giovane D’Alessio: “In Australia”, ha detto. Gigi è infatti stato sposato dal 1986 al 2006 con Carmela Barbato da cui ha avuto tre figli, Claudio, Ilaria e Luca. In seguito ha vissuto una relazione con Anna Tatangelo che nel 2010 l’ha reso di nuovo papà di Andrea. Nel corso della sua ospitata a Domenica In, Gigi ha presentato il progetto di Buongiorno in cui ha coinvolto anche il figlio Luca. (Continua dopo la foto)















Già, il terzogenito dell’artista ha ereditato dal suo famoso papà l’amore per la musica. Classe 2003, Luca aveva già partecipato con un featuring al video del cantante napoletano Il Mago. Il video del brano era stato poi pubblicato anche sulla pagina Facebook dallo stesso Gigi che, ovviamente da papà orgoglioso, aveva voluto fare un grande in bocca al lupo al suo ”piccolo”. (Continua dopo le foto)











Mara Venier ha però voluto fare una precisazione in merito alla performance dei ragazzi sul palco di Domenica In: è stata registrata appositamente perché gli altri ospiti potessero essere presenti in studio. “Ci tengo a precisarlo perché è giusto dirlo al pubblico a casa, perché non pensino che qui non si rispettino le misure di sicurezza”, ha spiegato la padrona di casa.

