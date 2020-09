Rosalinda Celentano è la figlia più piccola della coppia più bella del mondo: Adriano Celentano e Claudia Mori. Cantante e attrice, durante la sua carriera ha ricevuto due candidature come miglior attrice non protagonista nel 2000 e nel 2002 ai David di Donatello, ma anche tre candidature al Nastro d’argento, sempre come miglior attrice non protagonista, nel 2000, 2002 e 2005. Nel 2020 ha vinto il Globo d’oro per il film Paz! come migliore attrice-rivelazione.

Nel 2004 il grande Mel Gibson le affida il ruolo del diavolo nel film La passione di Cristo (video). La sua presenza "non era prevista nel film", ha raccontato in un'ospitata a Detto Fatto. Mel Gibson "andò a firmare il contratto e cadde una foto che era la mia. Avevo già lavorato in America, lui prese questa foto e dopo tre giorni disse 'Vorrei che lei facesse il diavolo'", ha spiegato Rosalinda Celentano ai microfoni di Rai Due.















Nel 1990 partecipa al Festival di Sanremo con il brano L'età dell'oro arrivando in finale nella sezione Giovani e l'anno seguente vince l'ultima edizione della sezione Disco Verde del Festivalbar con la canzone Quanti treni. Ha recitato anche in fiction come Una donna per amico, Il papa buono, 1200° – La verità in fondo al tunnel, Il peccato e la vergogna e Sangue caldo. La vita di Rosalinda Celentano non è stata tutta rose e fiori e in un'intervista rilasciata a Storie Italiane ha raccontato il periodo buio che l'ha vista sull'orlo del precipizio.















"Ero – ha spiegato – molto ribelle e malinconica […] Quando manca l'amore materno e paterno, e non per cattiveria ma per problemi loro e forse pure per gioventù, perché mia madre a 23 anni aveva già 3 figli, accade comunque un disastro […] E io per un certo tempo ho toccato il fondo, anche se non con la droga.Ho un rapporto molto intenso con le medicine, non è bello, ma è la mia copertina di Linus. Comunque, la mia unica droga è stata l'alcol, mi scolavo una bottiglia di vodka a sera, dovevo colmare un vuoto. Poi avevo problemi con il cibo. Questo è andato avanti per due anni, tra il 2001 e il 2003″. Poi, grazie all'aiuto di un medico, è riuscita a uscire dal tunnel.









Se con la sorella Rosita ha un bellissimo rapporto, lo stesso non è con il fratello Giacomo, che frequenta poco. Dichiaratamente omosessuale, Rosalinda Celentano è stata legata sentimentalmente dal 2010 al 2014 all’attrice Simona Borioni e ha confessato di aver avuto anche un flirt con Monica Bellucci. ”Io e Monica Bellucci ci siamo amate in gioventù. Mi sono sottratta ho penato molto per lei. Le ho chiesto di fermarci al bacio. Ma è stato meglio così, quando ci vediamo ancora oggi abbiamo il magone”, ha raccontato in un’intervista rilasciata a Diva e Donna. Rosalinda Celentano è nata a Roma il 15 luglio del 1968, è alta 173 centimetri e pesa circa 55 chili.

