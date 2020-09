Antonio Maria Catalani, meglio conosciuto con lo pseudonimo di Holaf, è un artista italiano diventato noto ai telespettatori italiani per la sua partecipazione alla quindicesima edizione di ‘Ballando con le stelle’, il programma di Rai Uno condotto da Milly Carlucci. Appassionato d’arte e di pittura fin da bambino, Antonio Maria Catalani nasce in una famiglia di artisti: suo nonno, trasferitosi in Canada, è stato un grande pittore anche sua madre, che di professione è medico, ama dipingere.

Una passione che per Antonio Maria Catalani è diventato lavoro grazia anche all'appoggio di tutta la famiglia. "Ho la fortuna di avere una famiglia che mi supporta […] L'arte purtroppo non è per tutti, parliamoci chiaro: l'arte costa – ha raccontato in un'intervista rilasciata a The Walkman nel 23 maggio 2019 – Sono grato alla mia famiglia che non mi ha mai stressato affinché mi inquadrassi, mi ha sempre lasciato libero di esprimermi, dandomene la possibilità".















Oltre alla pittura come eredità di famiglia, sin da piccolo è stato appassionato di fotografia e teatro e ha frequentato due Accademie teatrali. "Si può trovare il famoso miscuglio artistico in me, mi piace il cinema e la regia, ho studiato anche in questo campo. La pittura però è sempre stata una valvola di sfogo, come lo è stato il teatro, e questo l'ho scoperto recitando. Essere sul palco è come fare una terapia di gruppo, ora sto facendo terapia con me stesso, con la pittura. Penso che proprio l'abbinamento teatro-pittura abbia fatto nascere la mia produzione. Questo a livello di imprinting, di matrice culturale e formativa. Poi da ragazzino ero anche appassionato di graffiti", ha raccontato Antonio Maria Catalani.















All'estero i suoi quadri sono molto apprezzati, nel 2019 ha tenuto la prima mostra alla Galleria Tibaldi di Roma. "Il primo passo è stato realizzare il catalogo ed iniziare ad andare di galleria in galleria come un venditore di Folletto. In Italia mi hanno detto non ci sia il giusto mercato per le mie opere, due galleristi mi hanno addirittura detto che non posso permettermi di disegnare così", ha raccontato.









Antonio Maria Catalani è un appassionato di viaggi, pratica il surf ed è anche un modello. È fidanzato con Caterina Zanardi Landi, contessa e figlia dell’ambasciatore e diplomatico italiano Antonio Zanardi Landi. Antonio Maria Catalani è nato a nato il 20 giugno del 1988 a Roma. È alto un metro e novanta centimetri e pesa 85 chili.

