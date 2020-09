Daniele Scardina, conosciuto come ‘’King Toretto’’, è un pugile italiano campione internazionale della categoria due pesi supermedi della International boxino Federation. Si avvicina al mondo della boxe grazie alla sua famiglia e a 16 anni, aiutato e incoraggiato dallo zio, anche lui pugile, Daniele Scardina inizia a praticare la boxe.

A 20 anni si allena nella Pugilistica domino a Milano e poi inizia a gareggiare nella Nazionale Italiana. Dopo alcuni viaggi all'estero, tra cui quelli a Miami e a New York, Daniele Scardina capisce che la boxe non è solo un passatempo, ma una vera e propria ragione di vita, una passione da portare aventi con costanza e impegno. Da quel momento inizia da allenarsi con una maggiore consapevolezza e con il fratello Giovanni decide di trasferirsi negli Stati Uniti dove si allena come professionista nella 5th Streeth Gym a Miami con Dino Spencer e vince 15 incontri. In alcune foto pubblicate sul web, infatti, si nota come il fisico di Daniele Scardina fosse molto diverso da quello di oggi.















Nel 2013 vince il Guanto d'oro e partecipa alle World Series of Boxing e alla Talent League. Nel marzo 2019 vince il titolo internazionale della categoria dei Pesi supermedi della International Boxing Federation. Dopo aver ottenuto una grande visibilità, Daniele Scardina si fidanza con al giornalista sportiva Diletta Leotta. Nel 2019 la loro frequentazione domina le pagine delle riviste scandalistiche e solo a fine estate i due escono allo scoperto, confessando il loro amore. Invece la relazione è giunta al capolinea dopo appena undici mesi.















Il pugile è stato lasciato dalla conduttrice sportiva poco prima dell'estate 2020 per colpa di un presunto tradimento che lui ha sempre negato: "Io la amo e non l'ho tradita. Diletta è il meglio che la vita mi abbia donato. Sono un pugile. Ho preso un cazzotto, lei mi ha lasciato. Ma sono pronto a riprenderla perché il mio cuore e il suo sanno che cosa ci siamo dati. Non stiamo insieme, purtroppo", ha detto Daniele Scardina in un'intervista rilasciata al settimanale Chi.









A settembre 2020 Daniele Scardina partecipa alla quindicesima edizione di Ballando con le stelle in coppia con la ballerina Anastasia Kuzmina (video). Nato a Rozzano, Milano, il 2 aprile 1992, Daniele Scardina è alto un metro e 84 centimetri e pesa 75 chili.

