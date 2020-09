“Non ce la faccio…”. Asia Argento, pianto disperato al Live della D’Urso. Quelle immagini fanno troppo male

Ospite dell’ultima puntata del ‘Live – Non è la D’Urso’, Asia Argento ha presentato la figlia Anna Lou Castoldi, nata 19 anni fa dal matrimonio con il leader dei Bluvertigo Morgan. La giovane ha parlato della sua famiglia, del rapporto con la mamma e del recente debutto nella serie tv di Netflix ‘Baby’, dove veste i panni di Aurora, una ragazza che diventerà amica di Damiano, deluso dal comportamento di Chiara, che ama da tempo, dopo aver scoperto che si prostituisce.

Insieme a lei mamma Asia, figlia del regista Dario, attrice e regista. Tra le due c'è un rapporto bellissimo: "Lei è una madre pazzesca, c'è sempre stata per me. Il nostro rapporto è dominato dalla sincerità ,ci diciamo tutto, non potrei desiderare di meglio", ha raccontato nel salotto di Barbara D'Urso.















"Con lei entro in conflitto quando non mi sento capita, io magari mi chiudo, però poi ci mettiamo d'impegno e anche se ci sbattiamo la testa, alla fine ci arriviamo. La mia personalità, dicono, non somiglia né a quello di mio padre né quello di mia madre, ma a quella di mia nonna Daria", ha concluso. Durante la puntata, sono stati infatti letti gli auguri di Morgan all'ex Asia Argento (domenica 20 settembre ha compiuto 45 anni), con cui l'attrice si è parecchio scontrata negli anni, soprattutto per la custodia della figlia.















In occasione del suo compleanno ad Asia Argento ed alla figlia Anna Lou Castoldi è stato mostrato un video della loro vita. Nella clip sono stati ripercorsi i momenti della vita dell'attrice, dalla nascita, agli esordi con il padre Dario, la storia d'amore con Morgan, la nascita di Anna Lou, fino alla storia con Anthony Bourdain, cuoco, gastronomo, scrittore e personaggio televisivo statunitense suicida l'8 giugno 2018 in una stanza dell'hotel Le Chambard a Kaysersberg, vicino a Strasburgo, in Francia.









Durante la clip Asia è scoppiata in lacrime. L’attrice e regista si è lasciata andare ad un momento di pianto appoggiandosi sulla figlia Anna Lou, che l’ha abbracciata e consolata. Anche poco tempo fa la Argento aveva ricordato come il dolore per la sua scomparsa la segnasse profondamente. (Video)

