“Fai più la madre e meno…”. Alba Parietti, coltellata devastante. Al Live della D’Urso è caos per quelle parole…

Ieri sera a Live – Non è la D’Urso è successo davvero di tutto. Tra le altre cose, anche Franco Oppini, era ospite di Barbara d’Urso. L’ex showman ha detto la sua sulla lite verbale avvenuta in diretta al Grande Fratello Vip tra l’ex moglie Alba Parietti e Patrizia De Blanck (l’episodio è successo durante la seconda puntata in prima serata del reality, quella in cui ha fatto il suo ingresso Francesco, il figlio di Alba e Franco). La vicenda è nota: la contessa ha dato della “st…za” alla piemontese che ha telefonato per avere un confronto immediato con la donna.

Naturalmente c'è stato un botta e risposta alquanto trash che, inevitabilmente, ha veicolato l'attenzione del pubblico sul battibecco. Non su Francesco, che proprio prima di entrare nella Casa più spiata d'Italia, dichiarava di volersi scrollare di dosso l'etichetta appiccicatagli addosso in questi anni: "Lui è il figlio di Alba Parietti". Beh, ma che si aspettava? "Ieri era la serata di Francesco, lui doveva essere il protagonista", ha dichiarato Franco Oppini in merito all'intervento dell'ex moglie.















"Ogni tanto fai più la madre e meno la Parietti", ha detto con un po' di rammarico. L'attore ha quindi argomentato, spiegando che cosi facendo Alba finisce per oscurare il figlio stesso, rubandogli la scena e non permettendogli di vivere liberamente l'esperienza televisiva. "Lascialo un po' respirare questo ragazzo, tra l'altro ha quasi 40 anni…", ha concluso Oppini.















Naturalmente le frasi di Oppini hanno trovato il plauso di altri opinionisti presenti in studio a Domenica Live. Per quel che invece riguarda il Grande Fratello Vip, nelle scorse ore si sono scatenati due nuovi casi: Fausto Leali si è reso protagonista di altre dichiarazioni opinabili, dopo quelle su Mussolini e Hitler rilasciate poco dopo l'entrata nel reality, mentre Adua Del Vesco ha avuto un nuovo momento no.











La bellissima ragazza, presa dallo sconforto, ha detto nelle scorse ore che sta valutando se lasciare il reality o meno. Leali, invece, si è avventurato in una nuova riflessione, affermando che “nero è un colore”, mentre “neg.o è una razza”. Enock Balotelli ha risposto al cantante, invitandolo a usare altri termini e a non esprimersi in una simile maniera. Il ragazzo si è espresso educatamente e con pacatezza. Sui social intanto si è scatenato l’inferno. Tantissimi gli utenti che stanno chiedendo a gran voce la squalifica dell’artista bresciano. Staremo a vedere.

