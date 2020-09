Anna Lou Castoldi, la figlia di Morgan e Asia Argento debutta in televisone. La mamma ha scelto il Live di Barbara D’Urso per presentare per la prima volta la figlia, giovanissima e talentuosa. La nipote di Dario Argento è fra i protagonisti della nuova stagione di Baby, serie tv di successo in onda su Netflix, dove la giovane interpreta Aurora, una ragazza che diventerà amica di Damiano, deluso dal comportamento di Chiara, che ama da tempo, dopo aver scoperto che si prostituisce.

Star di Instagram, bella e ribelle come mamma e papà, dai genitori Anna Lou ha ereditato la vena artistica e sin da piccola è stata abituata alle luci del set. Nel giorno del suo quarantacinquesimo compleanno, l'attrice ha presenta a Barbara D'Urso la figlia, nata 19 anni fa dal matrimonio con il leader dei Bluvertigo.















"Li amo tutti – ha raccontato Anna Lou parlando della famiglia – non è difficile per me. Lei è una madre pazzesca, c'è sempre stata per me. Il nostro rapporto è dominato dalla sincerità ,ci diciamo tutto, non potrei desiderare di meglio. Con lei entro in conflitto quando non mi sento capita, io magari mi chiudo, però poi ci mettiamo d'impegno e anche se ci sbattiamo la testa, alla fine ci arriviamo. La mia personalità, dicono, non somiglia né a quello di mio padre né quello di mia madre, ma a quella di mia nonna Daria".















Con il tempo ha costruito un buon rapporto anche con Morgan che qualche mese fa le aveva dedicato un post sui social. "Sei stata la bambina più bella e amorevole del mondo – le aveva scritto -, hai fatto tutta la tua infanzia nelle vesti di un angelo, che tu sei, ma un angelo bambino, che gioca, che ride e che piange, che dà bacini e carezze e che manda dolcezze in ogni cosa che fa. […] Oggi quella bambina è una donna, è ancora quell'angelo là e io ancora il suo papà, ma finalmente lei sa quello che fa e finalmente si possono parlare da pari, con l'amore che sanno e le parole che hanno. Io non vedevo l'ora che arrivasse questo momento, Anna, figlia mia. Io voglio costruire con te il legame che desidero e che so essere possibile. Sfruttiamo questa occasione che la vita ci ha dato, basta poco perché si attui, ci siamo quasi".









In occasione del compleanno ad Asia Argento, l'attrice e regista ha compiuto 45 anni, a lei e alla figlia Anna Lou Castoldi è stato mostrato un video che ripercorre la loro vita. L'attrice è scoppiata in lacrime vedendo le immagini del compagno Anthony Bourdain mentre infine ha ricevuto un messaggio di auguri dal padre, il grande regista Dario Argento. (Il video dell'ospitata di Anna Lou al Live della D'Urso)

