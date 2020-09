Non c’è pace per il ‘Grande Fratello Vip 5’. Dopo l’addio lampo di Flavia Vento e le affermazioni di Fausto Leali contro Enock, il fratello del calciatore Mario Balotelli, preoccupano le condizioni di salute del concorrente Tommaso Zorzi. Il suo stato sembrava essere migliorato moltissimo, infatti anche durante la diretta su Canale 5 di venerdì scorso era apparso in buona forma. Ma nelle ultime ore la situazione è nuovamente peggiorata ed è stato costretto a lasciare la casa.

La febbre è ritornata molto alta, infatti ha raggiunto i 39 gradi. Sabato mattina molti inquilini avevano lamentato il fatto che facesse troppo freddo nella camera da letto, infatti l’aria condizionata era rimasta in funzione per tutta la durata della notte. In particolare, Matilde Brandi aveva affermato: “C’erano meno 20 gradi in camera nostra. E infatti Tommaso ha di nuovo la febbre”. Da quel giorno Tommaso non si è ripreso, con la temperatura corporea ancora alta. (Continua dopo la foto)















Ieri, domenica 20 settembre, non è stato insieme agli altri partecipanti del reality show e, visto che la febbre non accennava a diminuire, è stata presa la decisione di farlo uscire dal GF Vip. Presumibilmente sarà sottoposto nuovamente ad una visita molto accurata per comprendere l’origine di questo malessere. I concorrenti sono molto preoccupati da questa situazione. Tommaso potrebbe aver avuto già alcuni problemi prima di entrare nella casa, poi l’aria condizionata ha fatto il resto. (Continua dopo la foto)















I suoi coinquilini non capiscono inoltre che tipo di cura gli abbiano fatto in passato, tenuto conto che il suo stato di salute ha avuto di nuovo un peggioramento. La stessa Matilde ha comunicato agli altri che Zorzi ha assunto altri farmaci ieri, compreso un antibiotico, senza sortire gli effetti sperati. Quindi, è davvero strano che la febbre sia ancora a 39. La Brandi ha aggiunto che l’uomo potrebbe avere un’infezione che non è ancora stata individuata. Si attendono notizie dalla produzione. (Continua dopo la foto)









Anche Andrea Zelletta ha fatto notare che Tommaso Zorzi appariva abbastanza spento nelle ultime ore e che non era in grado di dialogare e di trascorrere del tempo con gli altri. Dunque, ciò gli ha fatto capire che non stesse bene e infatti è poi risultata la febbre. Comunicati del GF Vip non sono ancora arrivati, ma stasera ci sarà sicuramente maggiore chiarezza da parte di Alfonso Signorini.

