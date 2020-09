Clamoroso tranello di Barbara D’Urso ad Alessandro Cecchi Paone. La scenetta è andata in onda durante l’ultima puntata del ‘Live – Non è la D’Urso’ e ha visto protagonista la conduttrice e il giornalista e ospite fisso dei suoi salotti.

"Pensavi di avere il microfono spento, ma ora mando in onda tutto. Sei un asino", ha detto la conduttrice interrompendo per un attimo la trasmissione per far pagare al suo opinionista quanto dichiarato di nascosto. Peccato per Alessandro Cecchi Paone, che non sapendo di avere il microfono ancora acceso, aveva parlato male di una trasmissione della D'Urso mentre si trovava dietro le quinte di Pomeriggio Cinque. Il tecnico audio, ascoltate le parole del giornalista, ha messo al corrente la conduttrice che lo ha sbugiardato in diretta durante il Live.















"Adesso però voglio parlare con Cecchi Paone. Cucciolotto, caro mio, io non sapevo che tu avessi un concetto così brutto del mio amato GF. Dici che ti piace? Purtroppo per te un tecnico audio si è dimenticato di chiudere il tuo microfono dietro le quinte mentre io intervistavo Gina Lollobrigida. Io le chiedevo se avesse gradito entrare al mio GF e tu hai detto delle cose. Sentite cosa diceva il mio cucciolotto". A questo punto la regia manda in onda la clip con l'audio registrato dai tecnici del suono. Al ritorno in studio, Barbarella è una iena.















"Fusi puoi tornare su di me che devo parlare con Cecchi Paone. Io penso che tu stessi prendendo in giro il GF che io difendo con le unghie e con i denti. Quindi pensi non sia interessante il Grande Fratello? Sembravi un asino mentre ridevi. Tu prendevi per i fondelli, diciamo le cose come stanno dai". Alessandro Cecchi Paone ha provato a difendersi e a giustificare la sua risata, ma non ha convinto Barbara D'Urso.









La nostra @carmelitadurso voleva chiarire una cosetta con il CUCCIOLOTTO Alessandro Cecchi Paone 🔥#noneladurso pic.twitter.com/ZROla5D0L8 — Live – Non è la d’Urso (@LiveNoneladUrso) September 20, 2020

“Beccato, ma no dai, io sono felice di aver fatto un GF. Però stavo ridendo di Gina. – ha provato a spiegare il giornalista – Io stavo solo ridacchiando della definizione data dalla Lollobrigida. Mi ha fatto ridere lei, non il programma. Ha detto interessante come una mostra o un film, per me il GF non è solo interessante, ma molto di più. Credo sia un programma con aspetti psico sociali davvero da analizzare“.

