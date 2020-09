“Razzista!”. GF Vip, nuova bufera su Fausto Leali: stavolta non lo difende nessuno

Fausto Leali, ancora polemiche per quella parola. La vita dentro la casa del Grande Fratello Vip non è mai così semplice come sembra. Ogni gesto, ogni parola possono assumere un altro peso. La polemica sollevata durante una conversazione intrattenuta tra Enock, il fratello di Balotelli, e Fausto Leali, continua a ripercuotersi anche fuori dalla casa più spiata d’Italia.

Lo chiama “ne*ro”, e non la prende troppo bene. Tutto è avvenuto tra microfoni e telecamere quindi impossibile per il video non essere diffuso a macchia d’olio e in pochissimo tempo. “Nero è un colore, ne*ro è la razza”. Il cantante di “Angelo Negro” ha portato Enock a un botta e risposta immediato e senza precedenti: “Da casa ci guardano, non deve passare questa cosa”. (Continua a leggere dopo la foto).















La conversazione prosegue: “Che cosa faccio con le mie canzoni con i negri?”, ribatte Leali a cui segue di nuovo il fratello di Balotelli: “Ho capito cosa vuoi dire ma è una parola che non deve essere detta. Sennò la gente pensa che è normale dirlo, non è normale dirlo perché a me per strada se mi dicono quella cosa lì…”. Enock, nei giusti modi, prova a spiegare la sua opinione. (Continua a leggere dopo la foto).















Fausto Leali continua a mettere a dura prova la redazione del Grande Fratello, che anche in seguito a quelle affermazioni su Mussolini ha ritenuto opportuno temporeggiare e dare al cantante la possibilità di replica, senza altre conseguenze o espulsione: “Ha fatto delle cose per l’umanità, le pensioni. È andato poi con Hitler. Nella storia, Hitler era un fan di Mussolini”. Queste le sue affermazioni poche ore dopo il suo ingresso nella casa. (Continua a leggere dopo le foto).









Eppure, nonostante la decisione del programma di chiudere un occhio sulla questione, il pubblico da casa non sembra aver gradito il pensiero del cantante. Immediata l’esortazione emersa tra gli utenti con uno schietto “Fuori subito” alzato da Twitter nelle ore successive a quella esternazione per alcuni “razzista” pronunciata da Fausto Leali. Stavolta nessuno sembra pronto a prendere le parti del cantante. Un dibattito che non avrà vita breve.

